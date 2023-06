Oltre alla Cyberster, MG presenterà due nuovi modelli muscolosi al Goodwood Festival of Speed: la MG 4 X-Power e una nuovissima concept car.

Oltre alla Cyberster, MG presenterà la 4 X-Power. MG ha un grande programma al Goodwood Festival of Speed, un importante evento britannico dedicato alla velocità. Un programma che non è incompatibile con l’automobilismo elettrico, dato che il marchio nato nel Regno Unito, ora sotto bandiera cinese, porterà una serie di auto sportive di tendenza.

MG 4 X-Power: prime informazioni e caratteristiche

Il nuovo roadster Cyberster farà la sua prima apparizione pubblica a Goodwood. Farà anche il suo debutto dinamico, scendendo in pista tra le balle di paglia. In questa occasione, MG potrebbe rivelare maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e sui prezzi. Le consegne inizieranno nel 2024.

Il costruttore ha anche promesso altre due anteprime mondiali a Goodwood, una delle quali sarà in vendita quest’estate. Anche se non lo dice nel comunicato stampa, è chiaro che si tratta della MG 4 X-Power, la versione più muscolosa della compatta elettrica. Grazie a due motori, l’auto avrà quattro ruote motrici e una potenza di 435 CV! Un prototipo è già stato mostrato ai clienti in occasione della sua inaugurazione presso un concessionario di Poitiers il 15 giugno.

L’altra novità è “uno spettacolare prototipo progettato e costruito in Gran Bretagna”, nome in codice EX4. Quale sarà il suo aspetto rimane un completo mistero.

Il Goodwood Festival of Speed si svolge dal 13 al 16 luglio.

LEGGI ANCHE: