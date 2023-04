Se MG batte bandiera cinese, il suo proprietario SAIC non ha dimenticato del tutto il suo glorioso passato britannico. La prova è che per celebrare i 100 anni di MG, ha deciso di reinserire nella gamma una silhouette che ha reso famoso il marchio: la roadster con tetto morbido. Con la Cyberster, MG ha quindi acquisito un prodotto importante per la sua immagine, che dovrebbe rafforzare la reputazione della sua nuova gamma in Europa.

MG Cyberster: caratteristiche, design, motori

Come suggerisce il nome, la Cyberster è saldamente ancorata al suo tempo. Mentre altri marchi stanno presentando le loro auto sportive termiche di ultima generazione, MG ha optato per l’elettricità. Questo ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è la potenza che si può ottenere con questi motori. Lo svantaggio è il peso della batteria. Tuttavia, il marchio non ha fornito alcuna informazione tecnica per l’Europa.

Ma MG avrebbe optato per una batteria di grandi dimensioni per avere una buona autonomia. La massa sarebbe conseguente, ben lontana da quella che può offrire una Mazda MX-5, per la quale più leggera è meglio è. L’accelerazione della Cyberster promette di essere mozzafiato, ma sarà agile sulle piccole strade? Dovrete mettervi al volante per scoprirlo.

Dal punto di vista estetico, la Cyberster non è particolarmente neo-retrò, anche se la sua formula di piccola cabriolet soft-top ha da sola un sapore d’altri tempi, tanto è diventata rara. Anche le curve e il cofano sporgente ricordano le precedenti roadster MG. Nella parte posteriore, si nota il richiamo alla Union Jack per la forma dei fari.

Nota: l’immagine di copertina rappresenta il concept mostrato nel 2021. Questa immagine mostra il prototipo ufficiale.

Interni

Gli interni sono moderni, anche se c’è uno spirito antico anche qui, con un sedile di guida progettato intorno al guidatore, con una spessa maniglia sulla console centrale che funge da confine simbolico con il passeggero. Il conducente si trova di fronte a un grande schermo. Nei prototipi visti in Cina, c’era un volante Tesla in stile “Yoke”, cioè senza bordo nella parte superiore. Ma le immagini ufficiali mostrano finalmente un volante classico.

La MG Cyberster ha già fatto il suo debutto al Salone di Shanghai, ma arriverà nel 2024. È troppo presto per avere i prezzi, gli ordini saranno aperti a metà del prossimo anno! MG è nota per i suoi prezzi aggressivi. Non è facile spuntare i prezzi di un veicolo di nicchia con specifiche da auto sportiva. Ma non si può mai essere certi di una buona sorpresa.

