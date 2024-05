La Mini Cooper S è una delle piccole sportive più amate a livello globale per la sua linea senza tempo che omaggia la prima Cooper S capace di trionfare a nel Rally di Monte-Carlo del 1964 e per il suo impareggiabile handling che la distacca dalle rivali. In questo articolo vediamo i cavalli ed il prezzo del MY 2024.

LEGGI ANCHE: Le migliori auto cabrio d’epoca – modelli e caratteristiche

Mini Cooper S: i cavalli

La Mini Cooper S non cambia la sua filosofia continuando ad abbracciare il motore turbo dopo aver adottato anche il volumetrico nelle prime versioni di diversi decenni fa.

Il propulsore resta quindi il 2.0 turbo-benzina capace di erogare una potenza di 204 cavalli. Un valore non esaltante per i giorni odierni dato che si hanno piccole bombe con quasi 300 cavalli ma non è tanto il numero che deve convincere, piuttosto come scarica questa potenza a terra.

Con un dato del genere si è certi che si possono sfruttare totalmente in quasi ogni condizione, rendendo la guida su strada piacevole e a tratti divertente, molto divertente, quando si sceglie di premere a fondo sul pedale del gas.

Sarà molto probabilmente l’ultima S dotata del motore a scoppio dato che il marchio ha già pronta la versione elettrica, peraltro già acquistabile, quindi bisogna valorizzarla.

LEGGI ANCHE: Come togliere il bloccasterzo della macchina, i consigli

Il prezzo

Il prezzo della versione 2024 della Mini Cooper S parte da 31.900 euro per l’allestimento Essential per poi passare alla Classic a 34.070 euro, senza dimenticare la Favoured a 37.120€ e per chiudere con la JCW a 39.980€.

Cifre che si confermano in linea con quanto mostrato dalla casa in questi ultimi anni. Quasi 40 mila euro per la JCW sono secondo noi corretti, per quello che offre rispetto alle versioni meno brillanti.

Se si ricerca una sportiva alla moda la Cooper S è una scelta sicura.