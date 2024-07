Mini ha svelato la Aceman MY 2024 il crossover nel pieno stile british.

Mini ha recentemente presentato le immagini della Aceman 2024 un veicolo che punta a diventare un riferimento, provando a rompere i consueti canoni che hanno reso la Mini moderna un’icona. Vediamone il prezzo, la data di uscita, le dimensioni e l’autonomia in questo articolo dedicato.

Mini Aceman, cresce di dimensioni e l’autonomia è notevole

Aceman si presenta in maniera diversa rispetto alle altre sorelle della famiglia Mini, resta discretamente piccola, se confrontata con altri suv che presentano sul cofano il marchio della casa inglese, questo però non la rende non adatta ad un utilizzo urbano.

A livello di dimensioni diventa grande rispetto al modello che va a sostituire, infatti ora vi sono le quattro porte che la rendono perfetta per la famiglia, i tecnici tuttavia sono stati bravi a non stravolgere quella che è stata sin dal lancio la sua ricetta.

Di seguito le dimensioni della Mini Aceman 2024:

Lunghezza : 4 metri e 07

: 4 metri e 07 Larghezza : 1 metro e 75

: 1 metro e 75 Altezza : 1 metro e 49

: 1 metro e 49 Passo: 2 metri e 60

Sul fronte dell’autonomia, dato che è disponibile solo con motori elettrici, vi sono due distanze che può percorrere, queste dipendono dall’allestimento scelto e sono 310 per la E e 400 km per la SE.

Dati in linea con le competior e che permettono di compiere viaggi discretamente lunghi senza l’assillo della ricarica.

Uscita prevista per il 2025 e prezzi “accessibili”

L’uscita della Aceman, dopo il lancio a mezzo stampa avvenuto a giugno, è prevista per i primi mesi del 2025 quando i primi ordini diventeranno realtà.

Il prezzo della Aceman 2024 è competitivo per il tipo di vettura, l’allestimento E parte da 35.100 euro, mentre quello più sportivo SE ha un prezzo d’attacco di 38.500 euro.

Dati che dovranno essere monitorati dalle competitor perché Mini sicuramente punterà al primato.