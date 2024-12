Quando si pensa alle versioni sportive della Mini non si può non far riferimento alle Cooper che se in passato erano aggiornamenti delle versioni normali, con interventi su assetto, gomme, freni e scarico, ora grazie alla John Cooper Works sono in grado di diventare delle vere e proprie armi da pista capaci di far vivere un’esperienza unica dietro al volante. In questo articolo vediamo come è composta la line-up per il 2025.

Mini John Cooper Works: come sono i modelli 2025

Iniziamo a parlare della gamma 2025 che si compone della 2 porte sia in versione a tetto chiuso che cabriolet, della 5 porte, della Clubman e della Countryman.

I motori per tutte queste carrozzerie sono identici, la scelta di JCW è stata di adottare il motore 2.0 Twin Power Turbo a 4 cilindri con una potenza di 306 cavalli e una coppia massima di 450 Nm. Lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 6,1 secondi ed il cambio è uno Steptronic ad 8 rapporti.

La trazione resta anteriore su 4 dei 5 allestimenti dato che solo la Countryman è dotata del sistema All4 e quindi della trazione integrale che le permette di avere il massimo dle grip in ogni situazione.

Il telaio è il fiore all’occhiello di quest’auto e i tecnici sono intervenuti per mantenere quel tipico “go-kart feeling” proprio delle Mini Sportive che è tanto apprezzato dagli appassionati. Le sospensioni possono avere una taratura comfortevole o rigida a seconda del tipo di strada ed è tutto selezionabile tramite il selettore delle modalità di guida.

I prezzi sono ancora top secret

Mini non ha ancora comunicato i prezzi per le versioni 2025 della gamma JCW. Sarà nostro interesse aggiornare l’articolo comunicandovi il listino appena verrà svelato, per il momento non resta che attendere.

Di sicuro però è facile ipotizzare una cifra di ingresso superiore ai 40 mila euro.