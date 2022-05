Mini: uno sguardo originale per il prossimo Countryman

La Countryman è una Mini che sta diventando sempre meno mini. Mentre il primo modello misurava 4,10 metri, la seconda generazione arriva a 4,30 metri. E il prossimo probabilmente diventerà ancora più alto. Almeno questa è l’impressione data dal modello camuffato che è stato catturato dai fotografi spia.

Il Countryman numero 3, che dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine del 2023, potrebbe superare i 4,40 metri, una dimensione simile alla BMW X1, la sua cugina tecnica. Infatti, la prossima generazione del Mini SUV sarà prodotta nello stabilimento BMW di Lipsia.

Un look originale per la prossima Mini Countryman

Per Mini, l’idea è di catturare meglio il cliente nel segmento delle auto compatte. Questo è il cuore del mercato europeo.

Per coloro che preferiscono i veicoli piccoli, niente panico: il marchio sta preparando un nuovo crossover urbano, che avrebbe preso il modello del primo Countryman.

Oltre alle dimensioni, c’è un altro aspetto in cui ci sarà un cambiamento: lo stile. Naturalmente, la silhouette generale non sarà rivoluzionata, come possiamo vedere da questo modello. Ci sono alcuni elementi inconfondibili della Mini, come il parabrezza alto e il finestrino che è progettato in un unico pezzo, dando l’impressione di un tetto galleggiante.

Ma uno sguardo più attento rivela nuovi elementi di stile, compresi i fari angolari. La Countryman si distingue già nella gamma con i suoi fari non circolari. Qui, sembrano quasi quadrati!

Un’altra importante novità è sotto il cofano: oltre ai motori a combustione interna, la prossima Countryman offrirà una versione 100% elettrica.

Mini potrebbe svelare un nuovo crossover elettrico

Oltre ai suoi soliti modelli, quest’anno Mini dovrebbe lanciare un nuovo crossover elettrico di medie dimensioni. Una cosa è certa: Mini diventerà completamente elettrica entro il 2030. Nel frattempo, il marchio sta preparando la sua gamma e la sua strategia.

Secondo molte persone, né la Mini 5 porte né la Clubman saranno disponibili in versioni completamente elettriche. Per riempire il vuoto tra la city car a 3 porte e la più grande Countryman, Mini potrebbe quindi svelare un nuovo modello di medie dimensioni.