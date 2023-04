Mitsubishi ha presentato la nuova RVR di seconda generazione. Sebbene quella che ci è stata mostrata fosse in realtà la ASX (vedi immagine di copertina), come il modello è conosciuto nei mercati globali (negli Stati Uniti si chiama Outlander Sport), è in realtà quello che sarà il nostro prossimo RVR, tranne forse per alcuni dettagli.

Mitsubishi RVR 2024: caratteristiche, design, motori

Ad ogni modo, a parte i nomi, il prossimo RVR è in realtà una copia molto fedele di un altro modello dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la Renault Captur. Considerate le limitate risorse di sviluppo e progettazione di Mitsubishi, questa decisione non sorprende. Le differenze sono difficili da individuare, a parte gli stemmi nella parte anteriore e posteriore.

Mitsubishi ha confermato che la prossima ASX sarà costruita nella stessa catena di montaggio della Captur in Spagna.

Anche gli interni sono quasi identici a quelli del piccolo SUV Renault. Anche se forse non è originale, l’abitacolo rappresenta un aggiornamento necessario rispetto a quello della RVR uscente.

Non sono stati forniti dettagli sulla motorizzazione e sulle capacità della prossima ASX/RVR, ma possiamo guardare alla Renault Captur per avere degli indizi. Attualmente in Europa, la Captur utilizza un motore a 3 cilindri che produce 90 cavalli e 160 lb-ft di coppia in una configurazione a trazione anteriore.

Mitsubishi prevede di lanciare la ASX nel 2023, probabilmente come modello 2024. Si noti che per l’Europa è prevista una versione ibrida, ma non è chiaro se arriverà in Canada con l’imminente RVR.

LEGGI ANCHE: