Molto più di un semplice hobby, andare in moto è uno stile di vita

Belle, divertenti da guidare e agili nel traffico. Chiunque ne abbia acquistata una può confermare. Questi mezzi di trasporto creano abitudini che generano assuefazione e a cui è difficile rinunciare. Non a caso, le persone che si avvicinano al mondo delle due ruote tendenzialmente non lo mollano più.

Perché non è mai troppo tardi per iniziare ad andare in moto?

Se non sei mai salito in sella non ti spaventare. Imparare ad andare in moto, anche quando non si è più giovanissimi, è sempre possibile. Se hai da poco intrapreso questo hobby, o sei intenzionato a farlo, sappi subito che con il passare del tempo e con un po’ di pratica le tue paure svaniranno e sarai in grado di goderti appieno la tua nuova passione.

Per muovere i primi passi dovrai essere attento ad evitare gli errori tipici del principiante, come dimenticarsi di togliere il cavalletto prima di partire, oppure frenare in curva. Quando si affrontano le curve è, infatti, importante accompagnare la moto con il proprio corpo, portando il peso verso l’esterno, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada mentre la si percorre.

Ciò nonostante, non è sufficiente l’entusiamo del neofita per avvicinarsi a questo mondo, ma occorre dimostrare molta prudenza per evitare eventuali problemi che questo sport potrebbe causare. Chiaramente parliamo dei danni fisici che possono derivare da un incidente stradale. Lo ricordiamo: la moto resta uno dei mezzi di trasporto più pericolosi in circolazione e pertanto occorre mantenere la massima cautela.

Seguire questa basilare regola ci aiuterà a superare quella paura di scivolare o cadere dalla moto che è tipica di tutti i principianti. Allo stesso modo, non ci si deve dimenticare che un aspetto fondamentale in tema di sicurezza risiede nell’indossare un abbigliamento adeguato (giacca e pantaloni rinforzati, stivali e guanti da moto, ecc.). Quando si ha poca esperienza, infatti, il rischio di piccoli incidenti è più alto.

Se tutto questo non dovesse bastare per rassicurarti, ti potresti iscrivere a un corso di guida sicura per prendere più facilmente dimestichezza con il tuo mezzo. Questi corsi, infatti, permettono di acquisire le abilità necessarie ad affrontare le situazioni di rischio, così da avere più fiducia in sé stessi e migliorare la capacità di guida.

Abbracciare il motociclismo come stile di vita

Non bisogna sottovalutare, inoltre, i benefici psicologici di questo hobby. Andare in moto, così come fare sport, contribuisce a mantenere l’equilibrio psico-fisico, riducendo stress e ansia. A livello scientifico, questo succede perché viene stimolata nel cervello la produzione di endorfine e serotonina, sostanze chimiche che, come è noto, inducono un senso di benessere.

Viaggiare in moto è dunque un ottimo modo per recuperare energia e buon umore. Ci permette di fare ciò che ci piace di più, riuscendo ad appagarci e rilassarci. Ma non solo. È anche un’occasione di socializzazione a cui i motociclisti più esperti non sanno rinunciare. Non parliamo solo dei viaggi in compagnia, perché anche quando non sono in sella i centauri tendono a condividere tempo, sogni e passioni.

Per questo il motociclismo è così fortemente associato al concetto di stile di vita. Gli stili di vita sono, infatti, quei comportamenti che si assumono nella quotidianità e che incidono in modo significativo sulla qualità della vita e sul livello di benessere percepito.

Quello che non tutti sanno riguardo questo bellissimo hobby è che andare in moto fa persino bene alla vita di coppia. Ci consente di passare del tempo a stretto contatto con nostri partner e condividere esperienze intense e forti emozioni, come quelle che solo un viaggio in moto sa dare.

Andare in moto in coppia è, di fatto, un lavoro di squadra. Quando si viaggia in due, infatti, il passeggero dovrebbe diventare un tutt’uno con chi guida, seguendone i movimenti in sella all’unisono, senza scomporsi e possibilmente fidandosi del pilota. Possiamo, pertanto, dedurne che è essenzialmente una questione di affiatamento e di fiducia reciproca.

In conclusione, sono così tanti i benefici di questo hobby che rimarrete sorpresi. E non necessariamente serve una moto costosa per poterli apprezzare. Anzi, paradossalmente se ne potrebbe anche far a meno, purché ci si comporti da motociclisti veri, frequentando i luoghi giusti e condividendo la forte passione che questo nobile sport inevitabilmente suscita.