Moto GP Olanda 2022, le qualifiche: pole per Francesco Bagnaia

Iniziate alle ore 14:10, le qualifiche per definire la griglia del Moto GP Olanda 2022 sono terminate: primo posto per Francesco “Pecco” Bagnaia.

I risultati del Q2: prima posizione per xxx

Jorge Martin passa subito in testa al gruppo del Q2 grazie ad uno strepitoso 1:31.708: si tratta del tempo record per la pista, strappato a Maverick Vinales.

Poco dopo però è stato superato da Francesco Bagnania per soli due decimi di secondo. Quartararo invece ha una piccola defezione in curva a causa dell’asfalto umido, e non riesce a migliorare il tempo dell’italiano: partirà in seconda posizione, seguito da Martin.

F. BAGNAIA 1:31.504 F. QUARTARARO +0.116 J. MARTIN +0.204 M. BEZZECCHI +0.292 A. ESPARGARO’ +0.364 J. MILLER +0.620 J. ZARCO +0.671 M. OLIVEIRA +0.768 A. RINS +0.803 B. BINDER +0.863

I risultati del Q1: Binder e Oliveira passano in Q2

Dopo il Q1, queste sono le posizioni già certe dei piloti in griglia domani per la gara: il sudafricano Brad Binder e il portoghese Miguel Oliveira sono stati i migliori, e accederanno al Q2.