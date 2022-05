MotoGP di Francia, vince Bastianini con Ducati: quarto Quartararo

Enea Bastianini ha vinto il GP di Francia in occasione della gara di MotoGP che si è tenuta nella giornata di domenica 15 maggio sul Bugatti Circuit di Le Mans. Nel segnare la sua terza vittoria stagionale, il pilota si è posizionato davanti a Jack Miller e ad Aleix Espargaro.

MotoGP di Francia, vince Bastianini: quarto il campione del mondo in carica Quartararo

Il Gran Premio di Francia 2022 è stato disputato sul Bugatti Circuit nella giornata di domenica 15 maggio a partire dalle 14:00 ora italiana. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva sul canale 208 SkySportMotoGP di Sky e su TV8 e in streaming su TV8.it, SkyGo e NOW TV e si è concluso con il trionfo di Enea Bastianini con Ducati.

Con la sua vittoria a GP di Francia di MotoGP, Bagnaia ha conquistato il suo terzo grande successo stagionale e si è classificato davanti a Jack Miller, in gara con Ducati, e Aleix Espargaro con l’Aprilia. L’attuale campione in carica Fabio Quartararo, in gara con Yamaha, invece, si è posizionato quarto.

Ordine di arrivo al GP disputato a Le Mans

In relazione al GP di Francia di MotoGP che si è tenuto sul Bugatti Circuit, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente: