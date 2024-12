Un cambiamento epocale per la MotoGP

La MotoGP si trova in un momento cruciale della sua storia, con l’acquisizione da parte di Liberty Media che potrebbe segnare un cambiamento epocale. Questa operazione, del valore di circa 3.8 miliardi di dollari, ha suscitato l’interesse dell’Unione Europea, che ha avviato un’indagine per valutare le implicazioni di questa fusione nel panorama delle competizioni motoristiche. La preoccupazione principale riguarda la concentrazione di potere nel settore della radiodiffusione e dello streaming, con la possibilità che due delle più importanti competizioni motoristiche si trovino sotto lo stesso controllo.

Il contesto dell’indagine antitrust

L’indagine è stata avviata dal nuovo responsabile dell’Antitrust dell’UE, Teresa Ribeiro, e si inserisce in un contesto di vigilanza crescente sulle fusioni e acquisizioni nel settore sportivo. La storia insegna che nel 2006, la CVC Capital Partners tentò di acquisire la Formula 1 mentre deteneva già la maggioranza delle azioni di Dorna Sports, ma l’UE si oppose fermamente a questa operazione. Questo precedente solleva interrogativi sul futuro dell’acquisizione di Liberty Media e sulla sua capacità di ottenere l’approvazione necessaria.

Le dichiarazioni di Dorna Sports

Nonostante l’incertezza, Dorna Sports si mostra ottimista riguardo all’esito dell’indagine. In un comunicato ufficiale, ha affermato di aver ricevuto la notifica dell’apertura di un’indagine più approfondita da parte della Commissione Europea. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha espresso fiducia nel fatto che l’acquisizione otterrà l’approvazione dell’UE, sottolineando le opportunità che questa partnership potrebbe portare per il futuro della MotoGP. Inoltre, ha evidenziato come l’aumento dell’audience e l’affluenza record di pubblico siano segnali positivi per il futuro dello sport.

Le aspettative per il futuro della MotoGP

La MotoGP sta vivendo un periodo di crescita e sviluppo, e l’acquisizione da parte di Liberty Media potrebbe accelerare ulteriormente questa evoluzione. William Jackson, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MotoGP, ha dichiarato che la MotoGP è uno degli sport più emozionanti al mondo e ha un grande futuro davanti a sé. Con il supporto di Bridgepoint e CPPIB, l’azienda è pronta a sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la situazione con l’Unione Europea e quali saranno le conseguenze per il mondo della MotoGP.