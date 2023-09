Moveo by Telepass, il magazine online sulla mobilità in tutte le sue sfumature

Telepass, da 30 anni azienda leader nel settore della mobilità integrata, rinforza la sua presenza online grazie alla creazione di un nuovo magazine digitale: Stiamo parlando di “Moveo”.

Ma cos’è Moveo, quali saranno i temi trattati e quali sono i suoi obiettivi in un settore così competitivo come quelli dell’informazione digitale? Te ne parliamo nei prossimi paragrafi!

Esplorazione e Sostenibilità diventano valori fondanti

L’obiettivo del magazine non è solo l’informazione, è anche creare valore, stimolare i lettori a viaggiare, esplorare e conoscere. Proprio per questo Moveo vuole offrire un’esperienza a 360°sulla mobilità che possa coinvolgere imprese, professionisti, nativi digitali e appassionati del settore. D’altronde Moveo è molto più di un magazine online, è una piattaforma dalla quale emerge in ogni contenuto l’idea di viaggio in libertà, con uno sguardo attento all’efficienza, alla sostenibilità e al risparmio delle risorse.

Parliamo però anche in modo più pratico: cosa troviamo su questa piattaforma? I contenuti sono svariati sia in termini di tematiche trattate che di format; tra questi possiamo trovare articoli, news e guide pratiche che abbracciano un’ampia selezione di argomenti che attualmente spaziano dal mondo della mobilità, fino a svariati altri ambiti come lo sport, la sostenibilità e il viaggio. Inoltre, Il sito è progettato per essere facilmente accessibile e i suoi contenuti sono condivisibili in modo semplice e intuitivo mediante tutti i principali social media come LinkedIn, Facebook, Twitter ed Instagram, assicurando agli utenti la possibilità di rimanere costantemente connessi con le ultime novità e informazioni.

Ambizione e innovazione in un unico magazine

L’iniziativa di Telepass, come abbiamo accennato prima, è ambiziosa: Moveo vuole diventare un punto di riferimento, di raccolta e di scambio di informazioni e conoscenze su una moltitudine di temi importanti della nostra quotidianità.

Tuttavia, questo progetto non rappresenta altro che un nuovo passo avanti per l’azienda italiana consolidando ulteriormente il ruolo di Telepass di pioniere nel settore digitale, ruolo per il quale ha iniziato a “mettere radici” a partire dal lancio dell’app ufficiale nel 2016.

L’azienda dimostra un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza dei servizi offerti, spingendosi sempre oltre per riuscire a fornire ai propri utenti delle esperienze sempre più complete e all’avanguardia.

Moveo è pensato per le nuove generazioni attente alle nuove tendenze nel campo della mobilità sostenibile e si propone di informare e condividere notizie utili riguardanti le nuove forme di spostamento e l’incidenza della tecnologia sulle abitudini di viaggio.

Premura del magazine sarà quella di intercettare tendenze e notizie interessanti su una tematica ampia e in continua e frenetica evoluzione. La mobilità è un campo tutto ancora da scoprire e Moveo non perderà occasione per condividere con il pubblico le sue conoscenze in materia.

Telepass: un hub di iniziative rivoluzionarie

Le iniziative di Telepass, tuttavia, non si limitano a questo!

Oltre a Moveo, itaffi, Telepass ha lanciato atre novità rivoluzionarie, tra queste, Next, un dispositivo realizzato in collaborazione con Generali Italia che rappresenta una soluzione all’avanguardia che va ben oltre il semplice pagamento del pedaggio. Questo innovativo strumento funziona come una vera e propria “scatola nera” per le auto, fornendo ai conducenti informazioni dettagliate e possibilità di controllo durante i viaggi.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla piattaforma TBusiness, una risorsa imprescindibile per le aziende che desiderano monitorare in modo efficiente i costi legati alle auto assegnate ai dipendenti. Grazie a una rendicontazione chiara e veloce, le aziende possono gestire in modo ottimale la mobilità dei propri dipendenti, garantendo un utilizzo intelligente delle risorse. Inoltre, con WashOut, un servizio integrato, gli utenti possono prenotare lavaggi auto a domicilio, aggiungendo un tocco di comodità personalizzata all’esperienza di viaggio.

Telepass sta ridefinendo il concetto di mobilità integrata attraverso il content hub Moveo e altre iniziative innovative.

Questa azienda con una storia trentennale si impegna a essere un punto di riferimento per chiunque desideri muoversi in modo intelligente, consapevole e sostenibile. Promuovendo un futuro della mobilità sempre più connesso, Telepass si posiziona come un catalizzatore di cambiamenti positivi nel mondo della mobilità.