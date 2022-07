Qual è la migliore categoria di auto a noleggio per il mio viaggio?

Il noleggio auto è un servizio facilmente prenotabile online che permette ai viaggiatori di spostarsi in libertà senza vincoli di orari. A seconda delle proprie necessità, alla tipologia del viaggio, al numero di passeggeri e ai bagagli trasportati, è opportuno selezionare accuratamente la categoria di auto da prenotare. Un modo molto semplice per avere un’ampia panoramica di offerte con i più importanti noleggiatori sia locali che internazionali è il sito di Auto Europe. Oltre alla vasta scelta proposta, c’è anche la possibilità di usare comodi filtri per selezionare ad esempio il tipo di alimentazione, la trasmissione, il numero di porte, il chilometraggio, ecc.

Prima di tutto vi ricordiamo che i noleggiatori confermano sempre un tipo di categoria di auto e mai il modello preciso. Classificano cioè le auto in gruppi invece di noleggiare modelli specifici. Non vi aspettate pertanto di ritrovarvi a guidare la stessa auto presentata a scopo esemplificativo sul sito web. Per ogni macchina visualizzata online appare infatti sempre la dicitura “o similare”.

Prima di scegliere una categoria di auto dovrete considerare alcuni fattori fondamentali. Prima di tutto il numero di persone a bordo, poi il numero di porte desiderato, la capacità del bagagliaio in base alle valigie che avete, il cambio manuale o automatico, la presenza o meno dell’aria condizionata, ruote motrici se viaggiate su terreni sconnessi, ecc…

Per viaggi brevi da soli o in coppia, per gli spostamenti in città, vi consigliamo ad esempio il noleggio di un’auto mini o economica. Sono generalmente le più economiche e più facili da parcheggiare. Possono avere 2 o 4 porte e sono omologate per trasportare fino a 4-5 persone. Il bagagliaio non è molto grande ma sufficiente per due valigie piccole (mini) e per una valigia grande e una piccola (economiche). Le auto mini o economiche sono ad esempio perfette per visitare le grandi città o per girare su un’isola come Maiorca, Ibiza, Corfù ecc. Oltre al prezzo contenuto, con le auto mini o economiche avrete anche un basso consumo di carburante. Per viaggi più lunghi di 2-3 giorni e se viaggiate in gruppo vi conviene passare a categorie più grandi.

La categoria compatta è indicata fino a 5 passeggeri e ha una capienza nel bagagliaio fino a 2 valigie grandi o 3 bagagli piccoli. Si tratta di auto confortevoli, né troppo grandi né troppo piccole. Sono auto perfette per le famiglie con 2 bambini, per gruppi di 4-5 persone, hanno prezzi contenuti e sono il giusto compromesso tra le auto mini e le familiari.

Per viaggi di media o lunga durata, per famiglie, per gruppi in vacanza e per avere maggior comfort suggeriamo le categorie intermedie e familiari. Qui avrete spazio a sufficienza all’interno del veicolo e un bel bagagliaio capiente per tre valigie grandi. E, per maggiore spazio e comfort per tutta la famiglia, potreste optare per auto familiari. Queste auto sono dotate di accessori premium, hanno motori prestanti e sono attrezzate con ottimi telai per ogni tipo di fondo stradale. Considerando tutte queste caratteristiche dovrete considerare un budget più consistente per il noleggio di questa categoria.

Per i viaggiatori più esigenti, per viaggi in inverno, consigliamo i SUV, grandi, sicuri e spaziosi. Si tratta di auto accessoriate di tutti i comfort, perfette per adattare anche seggiolini bimbo all’interno o portapacchi sul tettino. Hanno elevati standard di scurezza che le rende ideali, ad esempio, per una vacanza in montagna. Il bagagliaio è molto ampio e perfetto se avete tante valigie. Chiaramente scegliendo questa categoria di auto dovrete mettere in conto consumi più elevati.

La categoria più grande in assoluto è quella dei van, 7 o 9 posti, ideali per gruppi e famiglie numerose. In questo caso non avrete in alcun modo problemi di spazio. I minivan sono un’ottima soluzione per i viaggi on the road, come ad esempio un tour dell’Andalusia, un tour della Sicilia, una vacanza itinerante in Germania, ecc. E spesso, anche dal punto di vista economico, possono convenire rispetto al noleggio di due auto piccole.