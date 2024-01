I rimedi per prevenire il mal d'auto nei bambini, quali sono e come applicarli in maniera efficace.

L’auto potrebbe essere un’esperienza negativa per i bambini che quando effettuano viaggi prolungati possono soffrire di mal d’auto che rende il tutto davvero difficile sia per il bimbo stesso che per i genitori che devono assicurarsi di garantirgli la massima sicurezza. In questo articolo vediamo quali sono i rimedi a questa problematica al fine di viaggiare bene.

Come prevenire il mal d’auto nei bambini, i rimedi

Innanzitutto è necessario dire che il mal d’auto si può prevenire, per poterlo fare è necessario che vengano adottati alcuni accorgimenti come: evitare di bere bevande gassate o succhi di frutta prima di viaggiare, mangiare moderatamente, preferibilmente cibi secchi come grissini o crackers e bere acqua naturale a temperatura ambiente.

In questo modo lo stomaco non è vuoto durante il viaggio ed il rischio di cinetosi si abbassa, importante anche evitare di stare fissi su libri smartphone o tablet quando si è in auto, piuttosto guardare fuori dal finestrino il paesaggio che ci circonda.

Inoltre è utile se il bambino soffre il mal d’auto di posizionare il seggiolino anteriormente accanto al guidatore, così che possa guardare solamente davanti a sé, questo fa si che la cinetosi, questa è il nome corretto del “mal d’auto” non si verifichi.

Cosa fare quando viene il mal d’auto?

La cinetosi può arrivare improvvisamente e cogliere lo sfortunato in maniera impreparata. Se questo è il caso è importante che ci si mantenga idratati bevendo acqua a piccoli sorsi e ed aprire il finestrino al fine di far entrare un po’ d’aria.

Si tratta di un metodo semplice che molto spesso si rivela utile al sollevamento di questa spiacevole sensazione.

Il mal d’auto può verificarsi anche a causa dello stile di guida quindi se si ha a bordo qualcuno che può soffrire l’automobile è il caso di guidare con dolcezza evitando di prendere le curve in maniera aggressiva e andando leggeri sull’acceleratore e sui freni.

La guida dolce rilassa chi soffre di questo problema ed inoltre non fa stressare anche il guidatore di conseguenza è bene applicarla.