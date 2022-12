La nuova Neta E è una grande e lussuosa coupé elettrica a quattro posti. È la prima auto di questo tipo mai lanciata. Non sorprende che provenga dalla Cina, dove le case automobilistiche stanno elettrificando tutto, dalle piccole cabriolet alle grandi monovolume.

Neta E: caratteristiche, design, motori e batteria

La Neta E ha una forma classica da coupé, con grandi fari e “prese d’aria” nel cofano. Può sembrare una liftback, ma ha un bagagliaio da berlina. I montanti C sono verniciati in colore carrozzeria e in nero. Analizziamo le scritte sul retro: a sinistra 合众汽车, Hézhòng Qìchē, Hozon Auto, proprietario del marchio Neta. A destra: Nǎzhā, il nome cinese di Neta.

La E rossa è un dettaglio interessante. Come tutti sappiamo, il rosso è sinonimo di velocità. C’è più rosso intorno alle unità “tubo di scarico” nel paraurti e c’è un minuscolo fendinebbia al centro.

Neta venderà due versioni della E: una versione a trazione posteriore a motore singolo con 228 CV e una versione a trazione integrale a doppio motore con 456 CV. Il peso a vuoto della prima è di 1820 kg, mentre quello della seconda è di 1950 kg.

La velocità massima è limitata a 190 km/h su entrambe le versioni.

Batteria, dimensioni e uscita

Le dimensioni dei pacchi batteria sono ancora sconosciute, ma sappiamo che l’autonomia della vettura a trazione posteriore è di 560 chilometri e quella della vettura a trazione integrale è di 580 chilometri CLTC. Considerando la differenza di peso, è probabile che la versione a trazione integrale abbia un pacco batterie più grande, altrimenti la differenza di autonomia sarebbe molto maggiore.

A proposito di grandi dimensioni, la Neta E è una macchina notevole: 4704/1980/1418, con un passo di 2770. La E è un’auto a quattro posti, ma lo spazio nella parte posteriore sembra essere limitato, quindi probabilmente è più una 2+2 che una quattro posti a tutto spazio.

Immagini con quattro diversi cerchi in lega, telecamere nel parafango anteriore e sullo specchietto, un logo Neta grigio e bianco e un’unità radar dietro il parabrezza. La Neta E sarà lanciata sul mercato automobilistico cinese nel primo trimestre del 2023. In pratica, il mercato sarà tutto per lei. Non ci sono altre coupé elettriche simili in arrivo. L’unica auto che ha un concept simile è la Polestar 6, ma è prevista per il 2026. La tanto attesa MG Cyberster, il cui lancio è previsto per l’anno prossimo, è un po’ più piccola e cabriolet. In ogni caso, è bello che una casa automobilistica relativamente piccola come Neta compia un passo così audace. Maggiori informazioni non appena le avremo, soprattutto su un ipotetico arrivo in Europa e in Italia!

