Come controllare se lo sterzo ha movimenti anomali: i segnali principali

In questo articolo vi spiegheremo come controllare se lo sterzo ha movimenti anomali. A differenza di alcuni problemi meccanici, i problemi allo sterzo generalmente segnalano in anticipo che qualcosa non va, e i segnali di allarme persistono fino a quando il problema non viene risolto o il sistema si guasta.

Come controllare se lo sterzo ha movimenti anomali

Ignorare questi avvertimenti potrebbe causare un incidente che potrebbe non essere coperto dalla vostra assicurazione auto, quindi se il vostro sterzo presenta uno dei seguenti sintomi, portatelo da un meccanico per un controllo e una riparazione:

Difficoltà a girare il volante

Se avete un servosterzo, come la maggior parte delle auto di oggi, questo potrebbe indicare che il sistema ha un problema. Innanzitutto, controllate se il serbatoio del liquido è pieno. Se non lo è, riempitelo. Se al successivo controllo il serbatoio è di nuovo pieno, controllate sotto il veicolo se ci sono segni di perdite di liquido. Le perdite possono riguardare la pompa dello sterzo, i tubi flessibili o la stessa cremagliera dello sterzo.

Vibrazioni del volante

Sebbene sia spesso indice di problemi di allineamento delle ruote, la vibrazione del volante può anche indicare un problema al servosterzo. Un accumulo di contaminanti nel sistema può far vibrare o “pulsare” il volante quando viene girato completamente in una direzione o nell’altra. Un lavaggio del servosterzo normalmente risolve questo problema.

Il volante scivola quando si cerca di girarlo o di mantenerlo in una posizione girata

Questo è un altro segno che il servosterzo sta cedendo. Altre cause di guasto del servosterzo, oltre alle perdite, sono pompe difettose, supporti della cremagliera dello sterzo usurati e cinghie dello sterzo allentate o usurate.

Allentamento del volante. Di solito è causato da cremagliere e tiranti dello sterzo usurati.

Vibrazioni eccessive del volante quando si accelera o si svolta una curva

Questo fenomeno è solitamente causato da tiranti difettosi o usurati. Se si lascia che il problema persista, l’intera vettura vibra e alla fine si perde lo sterzo, per cui è necessario porvi rimedio non appena si scopre il problema.

Il veicolo vaga o tira da un lato

Questo spesso indica un problema di usura della scatola dello sterzo. L’usura prematura della scatola dello sterzo può essere causata dalla mancanza di lubrificazione da parte del liquido del servosterzo, quindi è necessario controllare anche eventuali perdite del servosterzo quando si sostituisce una scatola dello sterzo usurata.

Anche un gioco eccessivo del volante può indicare una scatola dello sterzo usurata o difettosa

Se si deve ruotare il volante per più di un centimetro prima che le ruote inizino a girare, si può essere abbastanza certi che ci sia un problema con la scatola dello sterzo.

Rumore di strusciamento quando si gira il volante

Si tratta di un’altra indicazione di un problema alla scatola dello sterzo.

Rumore stridente quando si gira il volante

Spesso è causato da una cinghia del servosterzo allentata o usurata. Si tratta della cinghia che collega la pompa del servosterzo al motore. Il rumore stridente potrebbe anche essere sintomo di un basso livello del liquido del servosterzo, come già detto.

Liquido del servosterzo schiumoso o scolorito

Ciò indica che l’aria o l’acqua sono penetrate nel sistema e che il liquido non lubrifica correttamente i componenti.

