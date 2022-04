Presentata in anteprima al Salone di Shanghai nel 2020 come Eureka 03 Concept, poi l’anno scorso al Salone di Pechino, la berlina Neta S sta finalmente arrivando sul mercato. Si unisce alla mischia di berline elettriche di segmento D con la Nio ET5, Xpeng P5, BYD Seal…

e Tesla Model 3. Come tutte queste, è una berlina con un tipico profilo fastback. Tuttavia, ha ancora l’apertura del bagagliaio di una berlina classica. Quindi non c’è nessun hatchback.

Neta S: il range extender in voga in Cina

Con un Cx di 0,23, la Neta S ha un muso spiovente e un aspetto da coupé. I fari principali sono nascosti nella parte inferiore; questo è ora un layout molto classico.

Il modulo inferiore integra anche, come con Xpeng, 2 lidar per la guida semi-autonoma. Il logo illuminato e la fascia posteriore continua danno all’auto l’aspetto di un’Audi eTron GT in scala ridotta.

L’interno della Neta S è un paradiso di schermi, come dovrebbe essere per un modello cinese: uno schermo da 12,3 pollici per il conducente e il passeggero, uno schermo da 17,6 pollici nel mezzo e un head-up display con informazioni di realtà aumentata.

Tuttavia, non ci sono schermi sui montanti A per ridurre gli angoli ciechi come sulla Neta U. Il sistema audio si distingue per la profusione di altoparlanti: ce ne sono 21, di cui 4 sul soffitto e 2 in ogni poggiatesta anteriore.

Nel reparto della guida autonoma, Neta ha alzato il tono. Oltre ai lidar di cui sopra, ci sono 5 radar, 13 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni. Tutto questo è integrato in una piattaforma Huawei con compatibilità annunciata con la guida autonoma di livello 4. Passiamo alla trazione posteriore. La Neta S sarà offerta in una versione 100% elettrica. L’unico dato disponibile è l’autonomia indicata a 800 km, in ciclo CLTC. Sarà disponibile anche una versione con un range extender. Questa configurazione sta diventando sempre più popolare in Cina e offre un’autonomia totale di 1.100 km.

Per il momento, Hozon ha accennato solo superficialmente la sua espansione internazionale. L’arrivo dei modelli Neta in Europa è più probabile nel 2024 o 2025.