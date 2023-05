NEVS Emily GT: caratteristiche, design, motori, batteria

Sebbene Saab sia fallita nel 2013, l’eredità del marchio continua a vivere attraverso la National Electric Vehicle Sweden (NEVS). Sebbene l’azienda abbia mantenuto un basso profilo negli ultimi anni, stava segretamente sviluppando un’impressionante auto elettrica. Ma non aspettatevi un lieto fine per questa storia ricca di colpi di scena.

Una breve panoramica

Saab, azienda svedese produttrice di aeromobili, ha iniziato a produrre automobili nel 1949 e ha iniziato a esportarle negli Stati Uniti nel 1956. Inizialmente ebbe successo, con un picco di vendite di oltre 47.000 unità nel 1986. Le cifre sono poi diminuite e il marchio è stato acquistato da General Motors nel 2000, ma non è successo nulla. La crisi finanziaria globale del 2008/2009 è stata il colpo di grazia.

Una prima vendita a Koenigsegg fallì e la casa automobilistica olandese Spyker acquistò finalmente l’auto nel 2010. Ma era troppo tardi: Saab Automobile è stata dichiarata fallita nel dicembre 2011 dopo diversi mesi di lotta per rimanere a galla.

Dopo questa prematura scomparsa, l’anno successivo gli asset di Saab Automobile sono stati acquistati da National Electric Vehicle Sweden (NEVS). Anche quest’altra casa automobilistica svedese ha incontrato la sua parte di difficoltà prima di essere acquisita nel 2019 dal gigante immobiliare cinese Evergrande, che ha grandi ambizioni per il marchio svedese.

NEVS aveva in programma un veicolo autonomo, un’auto elettrica basata sulla vecchia Saab 9-3 e, come si apprende ora, una grande berlina GT chiamata Emily. Per sviluppare quest’ultima, l’azienda ha stretto una partnership con Koenigsegg e Evergrande ha acquistato Protean Electric, un produttore di motori elettrici a mozzo con sede nel Regno Unito. Simon Padien, l’ex direttore del design Saab che ha progettato la 9-5 di seconda generazione, doveva occuparsi del design dell’auto.

Ma l’impresa ebbe vita breve. I debiti di Evergrande hanno raggiunto livelli record, al punto da dare il via alla peggiore crisi immobiliare mai vista in Cina. All’inizio del 2021, NEVS è stata messa in vendita, così come lo storico stabilimento svedese di Trollhättan, e, senza alcun acquirente, è andata in letargo il mese scorso, licenziando il 95% del personale.

NEVS Emily GT: caratteristiche, design, motori, batteria

Prima della chiusura, l’azienda aveva collaborato con Plint per documentare la creazione della prima versione della Emily, allora in fase di concept pre-produzione. Le immagini sono rimaste nelle mani dell’agenzia di marketing prima di essere pubblicate sul suo account Instagram e nella serie di video su Youtube che illustrano questo articolo.

La NEVS Emily GT è una grande berlina che prende in prestito elementi estetici dalla Saab 9-5 e li reinterpreta per renderli attuali, con alcuni elementi di design che ricordano la Aston Martin Rapide. Ammettiamolo, ci sono riferimenti peggiori e gli interni qui sotto sono assolutamente stupefacenti.

Anche dal punto di vista tecnico non è male: ha un motore elettrico da 120 CV per ruota per un totale di 480 CV e una versione da 653 CV e 2.200 Nm con un tempo da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi. Inoltre, una colossale batteria da 175 kWh dichiara un’autonomia WLTP di 948 km, anche se i primi prototipi erano equipaggiati con la batteria da 52 kWh della Saab 9-3 elettrica.

