Nissan introduce un nuovo livello di allestimento, Engage, con un prezzo a partire da 45.800 €. Rispetto all’Advance, si dovrà fare una croce su alcune dotazioni, ma si mantiene l’essenziale con ancora di serie la telecamera di retromarcia, i cerchi in lega da 19 pollici, i fari anteriori e posteriori a LED, la navigazione e i servizi NissanConnect, il caricabatterie a induzione per smartphone, il quadro strumenti digitale con doppio schermo da 12,3 pollici o il riscaldamento a pompa di calore.

Nissan Ariya Engage: caratteristiche, design, motori

La gamma della Nissan Ariya si allarga su entrambi i lati con la comparsa di un nuovo modello top di gamma, sia in termini di motore che di finiture, chiamato e-4orce Evolve+. Sempre alimentato da una batteria da 87 kWh, la potenza inviata alle quattro ruote dalla coppia di motori passa da 306 a 394 CV, consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, sei decimi in più. Il prezzo da pagare per questo “+”?

Un’autonomia leggermente inferiore, 498 km contro 509, e 70.400 euro contro 64.400 euro. Si tratta di un prezzo ben superiore a quello della Tesla Model Y Performance e dei suoi 63.990 euro.

Tuttavia, i 6.000 euro in più non si limitano a sbloccare 88 CV in più, ma l’equipaggiamento si arricchisce anche di tutti gli optional del catalogo, tranne la vernice metallizzata, così come le altre finiture (tranne la vernice metallizzata), in particolare gli interni in pelle trapuntata blu Sukumo, i cerchi in lega da 20 pollici o il caricatore di bordo da 22 kW.

