Noleggiare un’auto elettrica: oggi è possibile

Dopo tanta attesa, le auto elettriche sono finalmente entrate nella nostra quotidianità e iniziano a imporsi sul mercato come valide alternative alle classiche automobili a benzina o a diesel.

Meno inquinanti e, grazie ai progressi tecnologici, sempre più performanti, queste auto, veri gioielli dal punto di vista estetico, hanno però ancora dei prezzi poco abbordabili, soprattutto se paragonate a quelle tradizionali; inoltre, considerando che l’evoluzione della tecnologia in questo ambito è ancora in piena fase di sviluppo, acquistare un’auto elettrica oggi potrebbe significare trovarsi tra uno o due anni con un modello obsoleto.

Per ovviare a questo e altri problemi, è possibile puntare sul noleggio a lungo termine auto elettriche, così da avere sempre l’auto a propria disposizione, senza dover investire ingenti capitali nell’acquisto. In noleggio delle auto elettriche offre in realtà numerosi vantaggi che vanno ben oltre il semplice esborso immediato o il doversi accollare un prestito per un mezzo che potrebbe essere da sostituire ancora prima di aver terminato la restituzione del prestito stesso.

Perché scegliere l’auto elettrica

L’emergenza climatica impone con urgenza sempre più pressante il passaggio a stili di vita ecosostenibili che aiutino a ridurre l’inquinamento ambientale, salvaguardando la salute del pianeta. Scegliere un’auto elettrica significa contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, facendo dunque la propria parte nel favorire la transizione a un’economia e a una mobilità green.

Oltre a questo aspetto, ve ne sono però numerosi altri che rendono la scelta di un’auto elettrica decisamente appetibile; in primo luogo, questo tipo di automobile non è soggetto ai limiti di circolazione imposti, in alcune città, alle auto a benzina o diesel. In secondo luogo, acquistando o noleggiando un’auto elettrica si potrà usufruire degli ecoincentivi che ne abbatteranno i costi, permettendo di risparmiare un po’.

Alcuni comuni, per favorire il passaggio alle auto elettriche, hanno inoltre previsto per queste la possibilità di parcheggiare gratuitamente in corrispondenza delle strisce blu.

Quali vantaggi offre il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica

Svariate agenzie di noleggio stanno adeguando il loro parco auto alle nuove esigenze e alle richieste crescenti di avere a disposizione mezzi meno inquinanti, ma non meno prestanti di quelli tradizionali. Questo rende oggi possibile noleggiare automobili elettriche di elevata qualità da utilizzare in qualsiasi momento grazie al noleggio a lungo termine.

Il noleggio offre indiscussi vantaggi rispetto all’acquisto dell’automobile; in primis, noleggiando l’auto anziché acquistandola, si avrà la possibilità di sostituirla di sovente e di mettersi alla guida di mezzi di ultima generazione, sicuri e affidabili.

Il canone di noleggio, solitamente con cadenza mensile, include tutto quello che serve per poter guidare l’auto in totale serenità e comfort, ossia:

Assicurazione;

soccorso stradale;

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Insomma, noleggiando l’auto per un lungo periodo si dovrà pensare esclusivamente alla ricarica, la quale, grazie ai kit oggi disponibili, può essere effettuata anche a casa oppure in ufficio.

Come noleggiare un’auto elettrica a lungo termine

Per noleggiare un’auto elettrica a lungo termine non si dovrà fare altro che contattare l’azienda di proprio interesse, scegliere l’auto e il pacchetto di servizi più adatto alle proprie esigenze, stabilire la durata del contratto e i chilometri che si pensa di percorrere; dopo la firma del contratto e il pagamento della prima rata, si potrà iniziare subito a guidare la nuova automobile.