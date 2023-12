Noleggio auto, cosa succede in caso di indicente?

Le vetture a noleggio rappresentano un metodo ideale per entrare in possesso di un auto, magari si è in un paese diverso dal proprio e si è arrivati lì tramite altri mezzi e quindi si decide di noleggiare un’auto o anche viene utilizzato per non comprare un’auto di nostro interesse ma allo stesso tempo ne si vuole entrare in possesso. In questo articolo vediamo cosa accade in caso di incidente.

LEGGI ANCHE: Le 8 migliori app per confrontare e risparmiare sui prezzi della benzina

Noleggio auto, cosa succede in caso di incidente?

Quando si ha un incidente con una vettura a noleggio, la prima cosa da fare è verificare che tutti i soggetti coinvolti nel sinistro siano in buone condizioni di salute e nel caso non lo fossero chiamare immediatamente i soccorsi al numero 112.

Successivamente è necessario compilare il modulo di costatazione amichevole scambiando i dati personali e relativi al veicolo con l’altro soggetto coinvolto. Se si ha un incidente con un’auto in sosta, lasciare il biglietto con i propri dati sul parabrezza.

Dopo aver svolto tutto questo chiamare la compagnia di noleggio e spiegare quanto accaduto, penserà lei poi a recuperare l’auto in caso questa non si possa spostare e a riparare tutti i danni causati dall’impatto. E’ improbabile che chi ha causato il sinistro venga rimborsato, salvo specifiche diverse formulate alla stipula del contratto.

LEGGI ANCHE: Dacia Jogger Hybrid, video test drive

Le polizze al momento del noleggio

La polizza tipo di una vettura noleggiata sia essa a breve o a lungo termine è di norma l’RCA base con opzione contro furto e sinistri per le vetture nuove.

A parte è possibile assicurare l’auto con pneumatici in caso di percorrenza di strade dissestate ed altre polizze aggiuntive sino alla kasko. Tutte queste comportano un esborso extra.

Si può pagando stipulare anche la polizza che salvaguarda il conducente in caso di sinistro con colpa, il prezzo è davvero elevato e questo diritto decade in automatico se il conducente che lo ha provocato risulta sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o alcool.

In quest’ultimo caso se il sinistro è grave vi è anche il rilievo dal punto di vista penale.