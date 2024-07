Un’auto si può danneggiare a seguito di un incidente, spesso bisogna valutare l’entità dei danni prima di valutare se vale la pena continuare il percorso di nuova messa in strada o se al contrario, essendo troppo danneggiata la sua strada è quella del demolitore. In questo articolo vediamo quando è utile tentare di salvarla.

LEGGI ANCHE: L’auto è colpita da un’alluvione, cosa bisogna fare

Quando è utile riparare un’auto incidentata

Riparare un’auto incidentata può rivelarsi un problema che spesso non trova una soluzione, questo perché si è presi dal fatto di aver danneggiato la macchina e quindi si pecca di lucidità e non si riesce a capirne l’entità.

Con il passare delle ore dopo essersi recati da un carrozziere si può fare una stima dei danni e già da qui si potrà valutare se è il caso di salvarla o meno.

Se i danni non sono importanti, come importanti sono da intendersi danni che hanno riguardato il telaio che è andato fuori fase dato che questo poi va rimesso in dima e serve tempo ed anche molto denaro, si può valutare la rimessa in strada.

LEGGI ANCHE: Togliere i graffi dall’auto, come farlo al meglio e non sbagliare

Se questa è speciale la risposta è si

L’auto vittima di un incidente è un’auto importante e rara, in questo caso anche se l’impatto è serio è giusto tentare di riportarla su strada. Serviranno molti soldi per fare un lavoro di ottima qualità ma poi con il tempo questi saranno ben ripagati dato che il ritorno su strada è sempre una notizia positiva.

Al contrario se si può riacquistare, si può valutare la demolizione e l’acquisto di un altro esemplare per riaverlo in garage. Non si tratta tuttavia di un’operazione facile dato che determinate macchine non hanno un grande mercato.

Vi sono anche auto speciali che purtroppo non possono essere riparate per mancanza di ricambi o di esperti per i restauri e per quelle l’unica fine è la demolizione.