Le novità moto 2025 in arrivo

Il mondo delle moto si prepara a un 2025 ricco di novità e innovazioni. Con l’arrivo della primavera, i test delle nuove moto stanno per iniziare, e tra i protagonisti ci sono marchi storici come Benelli e Yamaha. Le aspettative sono alte, e gli appassionati sono in trepidante attesa di scoprire le ultime creazioni delle case motociclistiche. In particolare, il mese di maggio si preannuncia ricco di prove su strada, dove le nuove moto saranno messe alla prova in condizioni reali.

Benelli Tornado 550: una sportiva da non perdere

Tra le novità più attese c’è sicuramente la Benelli Tornado 550. Questa nuova moto sportiva promette di conquistare il cuore degli appassionati grazie a un design accattivante e a prestazioni elevate. Si vocifera che la Tornado 550 sarà equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 500 cc, capace di erogare una potenza di 48 CV, ideale per i possessori della patente A2. Inoltre, si parla di un incremento della coppia, che potrebbe arrivare a 55 Nm, rendendo la guida ancora più entusiasmante. I dettagli ufficiali saranno svelati nella seconda settimana di maggio, quando i test inizieranno a rivelare le reali capacità di questa moto.

Yamaha Tracer 9 GT+: l’evoluzione della crossover

Un’altra novità attesa è la Yamaha Tracer 9 GT+, una versione potenziata della già apprezzata Tracer 9 GT. Questo modello si distingue per una serie di aggiornamenti tecnologici che la rendono la crossover più completa della gamma. Tra le caratteristiche principali troviamo il cambio Y-AMT, il cruise control adattivo e un sistema di rilevamento dell’angolo cieco, che aumentano la sicurezza e il comfort durante la guida. Inoltre, le borse laterali rigide da 30 litri e il sistema di controllo della pressione degli pneumatici offrono praticità e funzionalità. I test della Tracer 9 GT+ inizieranno nella terza settimana di maggio, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire se questa moto sarà all’altezza delle aspettative.