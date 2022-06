Chi avrebbe mai pensato che Volvo e il suo prototipo di auto da corsa 2.0 turbo a quattro cilindri sarebbero stati battuti così rapidamente da una Mercedes C63 AMG? Qualche anno fa, il produttore svedese ha rivelato una versione molto avanzata del blocco già montato sulla saggia S60 e su altri modelli familiari del gruppo.

Con appena due litri di cilindrata, Volvo è riuscita a produrre 450 CV. Un record, che non è stato battuto nemmeno dalla fragorosa Mercedes A45 S AMG e dai suoi 421 CV.

Ma questo senza contare il cambio di strategia del marchio tedesco, che ha deciso di sostituire il V8 della C63 AMG con il quattro cilindri della sorella minore. E inevitabilmente le ambizioni hanno dovuto essere riviste al rialzo per compensare le dimensioni.

In occasione della 24 Ore del Nürburgring, Mercedes ha finalmente svelato le caratteristiche tecniche della sua nuova C63 AMG, che ospita uno dei quattro cilindri più potenti del pianeta.

Quasi 700 CV per la Mercedes C63 AMG

I fan del suono del V8 potrebbero passare ad altro, ma con questa C63 AMG avrebbero guadagnato sotto ogni altro aspetto. Sotto il cofano, il blocco M139 della A45 S AMG viene spinto a 476 CV: 238 CV per litro di cilindrata! È molto più di quanto ci aspettassimo.

È abbinato a un motore elettrico sull’asse posteriore, che sviluppa 204 CV. Probabilmente è simile a quello presente in altre auto elettrificate, come l’EQV. Un’altra assistenza elettrica, sotto forma di un piccolo motore da 48 V, si trova nel cambio a nove velocità. La capacità della batteria, tuttavia, non è ancora nota.

In totale, la nuova C63 AMG vanta 680 CV combinati e 750 Nm. Si tratta di soli 170 CV e 50 Nm in più rispetto all’attuale C63 S AMG con il suo grande V8.

Il tutto con un peso ridotto nella parte anteriore: il quattro cilindri ibrido pesa solo 160 kg, rispetto ai poco più di 200 kg della W205. Questo dovrebbe ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, il motivo principale per cui è stato abbandonato il V8.

Solo in 4Matic

In breve, questo nuovo tipo di C63 AMG presenta quasi solo vantaggi rispetto ai suoi predecessori. Tuttavia, c’è un’ombra in questo quadro per i clienti esistenti: la C63 AMG sarà venduta solo in versione 4Matic. AMG ha confermato che questa politica sarà applicata a tutte le AMG in futuro. In altre parole, il V8 andrà in pensione insieme alla trazione posteriore, anche se una modalità di trazione posteriore è già prevista per la C63 AMG.