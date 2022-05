Nuova Mercedes Classe T (2022): tutti i prezzi

La nuova Mercedes Classe T è un veicolo piuttosto insolito per i produttori premium che generalmente evitano di essere associati a certi tipi di carrozzeria. Tuttavia, Mercedes crede in questa nuova generazione che è in realtà duplice: il Citan Tourer per alcuni mercati come la Germania, e la più opulenta Classe T per l’Italia, dove Mercedes ha una grande carta da giocare.

Dopo il relativo fallimento del Vaneo negli anni 2000, la stella è tornata in questo segmento ma questa volta non è un prodotto Mercedes puro.

I costi di sviluppo sono stati condivisi con Renault, che fornisce la base per il Kangoo. Ovviamente, i due competeranno in categorie diverse, essendo il modello Mercedes più costoso. I prezzi sono infatti confermati oggi da Mercedes che apre il processo di ordinazione per la sua Classe T in Italia.

Mercedes Classe T prezzi

La Mercedes Classe T è disponibile con tre motori: un quattro cilindri a benzina con 131 CV e due diesel basati sul 1.5 Renault, con 95 e 116 CV. In ogni caso, Mercedes offre una scelta tra cambio manuale e automatico, cosa che è diventata abbastanza rara da notare! Tuttavia, il cambio automatico ha un prezzo elevato: 2520 euro.

L’equipaggiamento della Mercedes Classe T

Sono disponibili solo due finiture: Style e Progressive.

Entrambe sono disponibili per tutte le combinazioni motore/cambio.

Style

Rivestimento dei sedili in pelle sintetica/microfibra MICROCUT nera ARTICO con doppia cucitura

Rivestimenti delle porte e della console centrale in nero lucido o giallo opaco opzionale

Prese d’aria, altoparlanti e maniglie delle porte in cromo

Illuminazione ambientale a otto colori e ripiani dietro i sedili anteriori

Cerchi in lega di design da 16 pollici

Vetri posteriori e portellone oscurati

Luci anteriori/posteriori a LED

Progressive (+ € 2.600,40 IVA inclusa rispetto allo Style)

Cruscotto in NEOTEX con cuciture a contrasto

Sedili in pelle sintetica nera ARTICO con cuciture bianche

Elementi decorativi – argento opaco – sulla console centrale e sui pannelli delle porte

Alzacristalli elettrici su porte scorrevoli

Rivestimento cromato sul portellone, cerchi in lega leggera da 17 pollici a 5 razze gemelle

Advantage Pack che include Mirror Pack, Parking Pack e Navigation Pack

