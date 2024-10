Un legame storico tra Porsche e Michelin

La Porsche Carrera GT, l’icona delle supercar tedesche, continua a far parlare di sé anche a distanza di oltre vent’anni dal suo lancio. La collaborazione tra Porsche e Michelin ha dato vita a un nuovo set di pneumatici, i Michelin Pilot Sport Cup 2, progettati specificamente per questa vettura leggendaria. Questo legame non è solo commerciale, ma rappresenta un vero e proprio matrimonio tecnico, con Michelin che ha sempre fornito gomme di alta prestazione per le auto sportive di Zuffenhausen. La Carrera GT, con il suo motore V10 da 612 CV, richiede pneumatici che possano gestire potenze elevate e condizioni di guida estreme.

Innovazione tecnologica nei pneumatici

I nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 sono il risultato di un attento lavoro di ricerca e sviluppo. Grazie a nuove mescole e strutture, questi pneumatici offrono prestazioni nettamente superiori rispetto ai modelli precedenti. La combinazione di acido silicico e nerofumo nelle diverse sezioni del battistrada consente di migliorare l’aderenza sia sull’asciutto che sul bagnato. Questo mix innovativo non solo aumenta la superficie di contatto tra pneumatico e strada, ma permette anche una maggiore sensibilità alla guida, consentendo ai piloti di percepire in tempo reale la perdita di aderenza.

Prestazioni migliorate sul circuito

Le prove sul campo hanno dimostrato che i Michelin Pilot Sport Cup 2 non solo rendono la Porsche Carrera GT più veloce, ma migliorano anche la stabilità e la manovrabilità dell’auto. I tempi sul giro al Nürburgring sono stati significativamente ridotti, grazie a una migliore distribuzione del peso e a una frenata più efficace. Infatti, la Carrera GT ha registrato un miglioramento di 2,5 metri nello spazio d’arresto da 100 km/h e di 12 metri nel test “200-0”. Questi risultati non solo evidenziano l’efficacia dei nuovi pneumatici, ma confermano anche l’impegno di Porsche e Michelin nel fornire un’esperienza di guida senza pari.