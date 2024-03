Opel Astra SW 2020: prezzo, dimensioni e motore

Opel Astra SW 2020 si sbottona riguardo le informazioni sul nuovo modello che sta per uscire con l’anno nuovo. Le maggiori novità sono arrivate riguardo il motore. Opel, infatti, sta compiendo dei grossi sforzi per andare incontro ai tempi. In passato, la tedesca era più aperta verso opzioni che comprendessero il motore turbo-diesel che la sua versione a zero emissioni, ma i tempi che corrono, e la nuova proprietà, inducono un cambiamento. Ecco dunque approdare i nuovi modelli full-electric e plug-in che fanno da ispirazione e da base per il futuro del marchio. Saranno all’altezza delle sorelle più inquinanti?

Opel Astra SW 2020: il motore

Astra nella sua veste 2020 ha già raccolto moltissimi consensi. Questo modello si è fatto riconoscere da subito uno dei migliori della casa, grazie ai motori nuovi di zecca e ai nuovi miglioramenti nell’aerodinamica.

Partiamo dai bassissimi consumi: Opel ha detto che questa hatchback-station wagon ha ridotto sia i consumi che le emissioni nocive del 21% rispetto al passato. Un gran merito è quello del coefficiente aerodinamico che è calato molto rispetto ai modelli vecchi.

I veri responsabili di questo grande traguardo sono tuttavia i motori: Astra ne mostra ben sei varianti, di cui due diesel e quattro a benzina. Quelli a benzina arrivano a sviluppare un 1.200 tre cilindri di 110, 130 e 145 Cv con cambio manuale a sei marce. Il cambio automatico è solo per il top di gamma, il 1.400 da 145 Cv. Per quanto riguarda le diesel, invece, abbiamo un solo modello da 1.500 di cilindrata che sviluppa due potenze differenti, una da 105 ed una da 122 Cv, questa ultima è dotata di cambio automatico ad alta velocità a nove rapporti.

Abitacolo confortevole: le dimensioni

La più grande novità della station wagon è un abitacolo migliorato, ancora più grande, ancora più tecnologico. Apprezzerete sicuramente il rinnovo grazie ai materiali, molto più affascinanti e versatili non solo per l’occhio e quindi per l’estetica, ma anche per il tatto.

L’infotainment monta un display da 8 pollici dotato di una tecnologia avanzata quale il software Multimedia Nav pro. Questo software offre una navigazione sicura grazie all’aggiornamento wireless. Inoltre, c’è un nuovo quadro comandi digitale ma non troppo: allo schermo da 8 pollici HD si affiancano gli strumenti manuali

Optional e nuove funzioni tecnologiche

L’audio è da discoteca, comprende infatti delle casse della Bosè, assolutamente straordinarie.

Gli interni offrono una grande comodità grazie ai sedili approvati da AGR, un consorzio di medici posturali made in Germany che hanno provato ed approvato l’assetto. Vi abbiamo detto che come optional c’è anche la funzione massaggio? Aggiungiamo che sono anche riscaldamento e raffreddamento, come anche riscaldati possono essere i parabrezza, un optional particolarmente utile in inverno.

C’è anche uno scompartimento per mantenere il telefono dritto per usare al meglio Apple CarPlay e Android Auto e si può anche ricaricare il telefono in funzione wireless. Lo spazio è molto ampio e comodo sia per i passeggeri che per il guidatore ed anche per… i bagagli. Infatti anche il bagagliaio è di 370 di hatchback e 540 sulla Sports Tourer.

Il prezzo della SW 2020

Il prezzo della Opel Astra SW 2020 dovrebbe aggirarsi intorno ai 26.600 euro.

Potrebbe interessarti anche: