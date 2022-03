In Formula E ci sono numerosi piloti di talento provenienti da altre categoria del Motorsport che in questo campionato hanno trovato nuova linfa per le proprie carriere. Uno dei più giovani ma allo stesso tempo uno dei più famosi è Pascal Wehrlain.

In questo articolo analizzeremo la carriera agonistica del pilota tedesco attualmente titolare Porsche.

Pascal Wehrlain: chi è

Pascal Wehrlain nasce a Sigmaringen in Germania, il 18 Ottobre 1994.

Inizia a correre nei kart all’età di 9 anni, nel 2003. Inizialmente corre in Germania per poi passare al campionato KF2 nel 2009, quell’anno chiuderà al 5° posto l’ADAC Kart Masters.

Nel 2010 esordisce in monoposto partecipando all’ ADAC Formel Masters con Mucke Motorsport.

Il primo anno chiude 6° e l’anno successivo vince 7 gare conquistando il titolo.

Nel 2012 partecipa alla Formula 3 Euro Series giungendo 2° dietro a Daniel Juncadella.

Pascal Wehrlain: la carriera

Nel 2013 partecipa al DTM a soli 18 anni. La prima stagione arriva 22esimo conquistando un giro veloce.

Nel 2014 passa ad HWA con Mercedes e ottiene una pole ed una vittoria, più giovane pilota nella storia della categoria a riuscirci, concludendo il campionato all’ottavo posto.

Il 2015 è l’anno del titolo DTM, va a punti in tutte le gare eccetto 3, ottiene 5 podi, 2 vittorie e 1 giro veloce.

Nel 2014 diviene terzo pilota Mercedes in F1. L’esordio in F1 avviene nel 2016 con Manor. Nel GP di Austria di quell’anno riesce ad ottenere il primo punto della carriera.

Nel 2017 passa a Sauber ma è costretto a saltare la prima parte della stagione per un infortunio occorso alla Race of Champions.

Giunge ottavo nel GP di Spagna ottenendo i primi punti stagionali per la scuderia svizzera. A fine stagione viene estromesso dal team.

Nel 2018 è confermato per la quinta stagione collaudatore Mercedes. E’ collaudatore al simulatore di Ferrari per le stagioni 2019-20.

Pascal Wehrlain: Formula E

La prima stagione è la 2018-19 con Mahindra Racing che termina al 12esimo posto con 58 punti.

La stagione 2019-20 è confermato da Mahindra arriva 4° all’E-Prix di Santiago. Una volta ripresa la stagione, dopo la pandemia, viene sostituito da Alex Lynn.

La stagione 2020-21 passa a Porsche. Inizio stagione con buoni risultati ma è poco continuativo nel corso del campionato e chiude 11esimo.

Nella stagione 2021-22 resta con Porsche e nell’E-Prix del Messico conquista pole e vittoria.

