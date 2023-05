L’ultima Peugeot 2008 è stata lanciata dopo l’ultima 208. Ma è il SUV urbano di Peugeot che viene rinnovato per primo. Questa è l’occasione per la versione elettrica di adottare i miglioramenti già annunciati su altri modelli che utilizzano la base e-CMP.

L’autonomia migliorata dovrebbe rendere più attraente la versione plug-in, che ha già rappresentato il 17% delle vendite del 2008 entro il 2022.

Peugeot 2008 elettrica 2023: caratteristiche, design, motori, autonomia

Le novità esterne

Dopo la 508, la 2008 è il secondo modello a ricevere la nuova firma luminosa anteriore, disegnata da Matthias Hossann, subentrato a Gilles Vidal come responsabile del design Peugeot. Questa firma è costituita da tre artigli luminosi verticali, inseriti in un inserto nero lucido. Con la finitura GT, gli artigli si estendono ai fari full LED. Il frontale presenta nuove griglie che evidenziano il nuovo logo del marchio.

Nella parte posteriore è stata aggiornata solo la firma luminosa. La nuova 2008 è disponibile in sei colori, tra cui il nuovo Okenite White. Ci sono anche nuovi cerchi, da 16 a 18 pollici, alcuni con design sorprendenti.

Cosa c’è di nuovo all’interno

A bordo, è quasi uno status quo. Peugeot non ha toccato gli elementi dell’i-Cockpit, ma li ha modernizzati. Tutte le versioni avranno di serie un touch screen da 10 pollici (i primi livelli hanno attualmente 7 pollici). Il quadro strumenti digitale da 10 pollici ha un nuovo look. Il display 3D è riservato al top della gamma GT.

Tra le piccole modifiche estetiche, c’è un nuovo stemma sul volante e l’illuminazione ambientale è stata perfezionata (nuovi colori, coordinati con quelli dello schermo centrale). Tutti i rivestimenti sono stati rivisti. La GT può averne uno in Alcantara.

Per quanto riguarda la tecnologia, Peugeot segnala un caricabatterie a induzione più potente, telecamere di parcheggio ora HD e più prese USB (fino a tre USB-C e una USB-A).

Le novità tecnologiche

Tutto, o quasi! La e-2008 adotta il nuovo motore elettrico dei veicoli urbani e compatti di Peugeot, ovvero un blocco da 115 kW, rispetto ai 100 kW precedenti. Il risultato è una potenza di 156 CV invece di 136 CV. Si promette che questo motore sia meno energivoro. Inoltre, c’è una nuova batteria da 54 kWh, rispetto ai 50 kWh precedenti. Di conseguenza, l’autonomia è aumentata in modo significativo. Mentre era limitata a 345 km, ora raggiunge i 406 km.

Per quanto riguarda la ricarica, non cambia nulla: di serie c’è un caricatore monofase da 7,4 kW. Il caricatore trifase da 11 kW rimarrà un’opzione. Per la ricarica rapida, il massimo è di 100 kW. Ciò significa che è possibile passare dal 20 all’80% di carica in circa 30 minuti.

La nuova e-2008 sarà lanciata quest’estate.

