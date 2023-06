La seconda generazione della Peugeot 3008 ha riscosso un grande successo, non da ultimo per il suo stile. E non solo per gli esterni. Quando è stata presentata nel 2016, gli interni hanno avuto un vero e proprio effetto wow. Peugeot sa che ci si aspetta da lei che mantenga le promesse su questo fronte.

E per dimostrare che si tratta di un aspetto importante, il marchio ha deciso di pubblicare le prime foto ufficiali dell’abitacolo della prossima generazione, tre mesi prima della presentazione completa del veicolo.

Futura Peugeot 3008 elettrica: ecco il suo cruscotto degno di una concept car

Questa terza 3008 sarà offerta in una versione 100% elettrica, che è quella raffigurata qui. L’aspetto interessante delle foto è che la vettura dichiara un’autonomia di 430 km con una carica della batteria dell’80%. Ci aspettiamo una versione di fascia media con un’autonomia combinata di 500 km.

La plancia riprende quella attuale, con forme angolari. Tuttavia, i designer hanno nuovamente sviluppato l’i-Cockpit, che qui diventa i-Cockpit panoramico. Il principio della strumentazione montata in alto, leggibile sopra il volante, è stato mantenuto. Questa volta, però, la strumentazione si fonde con lo schermo dell’infotainment.

La particolarità è che il tutto forma un unico schermo, anziché due incollati insieme come spesso accade. Peugeot ha realizzato uno schermo curvo da 21 pollici! Sembra levitare grazie a un effetto di illuminazione e la sua base è ben nascosta. Il lato destro rimane tattile.

È accompagnato da i-Toggles, tasti di scelta rapida personalizzabili e sensibili al tocco, situati al centro della plancia. Per controllare le funzioni dello schermo, ci sono nuovi comandi “touch and click” sulle razze del volante. Il volante rimane piccolo.

Altre curiosità sugli interni

Il conducente e il passeggero sono separati da un ampio tunnel centrale. Sul lato del conducente, un arco alto avvicina i comandi alla mano. Tuttavia, il selettore del cambio è stato spostato a lato del volante. Sul lato passeggero è presente un’area per la ricarica induttiva degli smartphone.

Come sul modello attuale, parte della plancia è rivestita in tessuto. Peugeot dichiara inoltre di aver utilizzato vero alluminio per gli elementi decorativi. Da notare anche l’elegante illuminazione ambientale nella parte superiore.

Questo sì che è un lavoro ben fatto! Non vediamo l’ora di vedere gli esterni, ma dovremo aspettare l’autunno.

