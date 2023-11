Peugeot e 208: prezzo, autonomia, dimensioni e batteria

Peugeot E-208, arriva il restyling estetico che porta in dote anche un powertrain più potente.

La casa francese Peugeot ha lanciato sul mercato la versione elettrificata della 208 che ha anche eseguito un restyling estetico abbracciando il family-feeling che il marchio ha pensato di adottare per i nuovi modelli. In questo articolo scopriremo il suo prezzo, l’autonomia, le dimensioni e la batteria di cui è equipaggiata.

Peugeot E 208: batteria e dimensioni

La batteria di cui è equipaggiato il MY2023 della Peugeot 208 è leggermente più potente della versione che va a sostituire, uscita nel 2019, quel modello era dotato di 100 kW pari a 136 cavalli, il modello attuale ne ha 115 quindi una potenza di 154 cavalli.

Un incremento che sicuramente permetterà di migliorare le prestazioni che l’auto sarà in grado di offrire, sotto questo aspetto non sono ancora stati svelati i numeri reali che crediamo arriveranno prossimamente.

Le dimensioni della nuova E-208 restano le medesime delle sorelle termiche e qui sotto le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 06

: 4 metri e 06 Larghezza : 1 metro e 75

: 1 metro e 75 Altezza : 1 metro e 43

: 1 metro e 43 Passo: 2 metri e 54

Dati che la rendono perfetta per muoversi nel traffico pur arrivando ad una lunghezza di 4 metri che testimonia quanto si siano ingrandite le city-car negli ultimi anni.

Autonomia e prezzo

L’autonomia della nuova E-208 è stata incrementata a 400 km ovvero oltre il 10% in più rispetto alla precedente generazione. Di conseguenza almeno per gli spostamenti urbani non dovranno esserci grandi problemi sotto questo aspetto.

Il prezzo della nuova E-208 MY 2023 non è ancora stato comunicato ma dovrebbe essere di poco superiore rispetto a quello della versione precedente della E-208 che è di 36.750€ quindi secondo noi si potrebbe avvicinare ai 40.000€.

Lo sbalzo rispetto alle versioni termiche è davvero ampio si parla di 15.000 in più ma è normale considerando che le elettriche attualmente non hanno ancora raggiunto i prezzi delle auto dotate di motore a combustione.