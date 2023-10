Luigi Di Maio è conosciuto per essere stato un politico legato al Movimento 5 Stelle con cui è stato anche vicepresidente della Camera dei Deputati e dopo varie vicissitudini ha anche abbandonato il Movimento per fondare un nuovo partito da cui però si è staccato ben presto andando a ricoprire il ruolo di rappresentante speciale UE per il Golfo Persico.

Che macchina ha Luigi Di Maio

Luigi Di Maio ha ammesso più volte in pubblico di essere appassionato di automobili e di star lui stesso restaurando una Mini Cooper prima serie. Lo si è visto anche al volante di una Mercedes berlina, su questo specifico modello non si sa se sia stata acquistata o l’aveva in dotazione per la carica che ricopriva.

Tornando a parlare della Mini, è riuscito a terminare il restauro completo, tant’è che l’ha portata all’intervista che ha concesso a Vanity Fair nel lontano 2016 quando era nel pieno della sua attività politica.

Purtroppo per gli appassionati Di Maio non è rimasto fedele alle specifiche di casa madre, infatti ha convertito il proprio esemplare a GPL mantenendo però il motore 1.3 da 63 cavalli e 95 Nm di coppia.

Il colore scelto dal politico è il classico British Green con cui è conosciuta la Mini nel mondo, naturalmente corredata dagli splendidi cerchi “Minilite” che rispecchiano pienamente lo stile dell’epoca.

Un restauro in piena regola quindi, rispettando le specifiche di casa madre, la sua Mini è del 1993 quindi una delle “nuove” vecchie Mini infatti la Mini prima serie è andata in produzione sino al 2000.

Per acquistare una Mini degli anni ’90 in ottime condizioni è necessario investire dai 10 ai 15 mila euro per esemplari in buone condizioni che necessitano di alcuni lavori, esemplari in condizioni eccellenti superano anche i 20 mila euro.

