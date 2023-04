Qualche anno fa, il marchio francese Pink Mobility è entrato nel mercato degli scooter elettrici con un primo modello dal prezzo contenuto, il Me. Dopo questo ciclomotore, il marchio ha gradualmente ampliato il suo portafoglio con due 125 elettrici, lo sportivo Fly e il vintage Style Plus.

Per il 2023, Pink Mobility sta ampliando la sua gamma con un nuovo modello moderno dal sapore molto retrò, il Pop Plus (disponibile anche come ciclomotore con il Pop).

Pink Pop Plus: caratteristiche, design, motori

Se la Style era una Vespa degli anni ’60, la Pop porta la modernità nelle sue linee, che rimangono arrotondate, e la sua illuminazione è interamente a LED. Il cruscotto è molto essenziale, con un display che visualizza la carica della batteria, l’autonomia residua, il consumo di carburante, la velocità, il chilometraggio e la modalità di guida selezionata.

Lo scooter elettrico è dotato di serie di un portaoggetti sotto il manubrio, di un gancio per la borsa dietro il grembiule e di una presa USB per la ricarica del telefono. Queste caratteristiche possono essere ampliate con un localizzatore GPS, un bauletto e una borsa in pelle e un coprisella in tinta con la carrozzeria.

Motori

Dal punto di vista tecnico, il Pop Plus è alimentato da un motore che eroga 3 kW di potenza nominale e 6 kW di potenza massima per raggiungere una velocità massima di 85 km/h in modalità Sport. Questo motore dispone anche di una retromarcia per semplificare le manovre.

La batteria rimovibile da 72V 29Ah al litio-NMC può essere ricaricata completamente in 4 ore e promette un’autonomia di 80 km in modalità Sport, 100 km in modalità Comfort (65 km/h) e 120 km in modalità Eco (45 km/h).

Lo scooter è compatto, con un passo di 1.380 mm, ed è anche relativamente leggero, con un peso di 109 kg compresa la batteria. È dotato di freni a disco anteriori e posteriori, ruote da 12 pollici con pneumatici 120/70 e sospensioni convenzionali non regolabili.

Mentre i vari componenti dello scooter sono prodotti e acquistati all’estero, l’assemblaggio finale dello scooter viene effettuato nell’officina di Maurepas, negli Yvelines. Il Pop Plus ha un prezzo di 4.790 euro prima di dedurre il bonus ecologico di 900 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto allo Style Plus.

