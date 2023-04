Polestar presenta il SUV coupé Polestar 4 senza vetri posteriori

Polestar sta lentamente ma inesorabilmente ampliando la sua gamma. Dopo la Polestar 1 coupé, la Polestar 2 berlina e la Polestar 3 SUV, il marchio svedese presenta la Polestar 4 che, come il nome non indica, si collocherà tra la 2 e la 3.

La storia è complessa, ma in realtà basta pensare alla Polestar 4 come a un SUV coupé. Un bel SUV coupé, anche, perché a prima vista l'auto è seducente.

Polestar 4: caratteristiche e design

Linee pulite

Il frontale si ispira in gran parte alla concept Precept, con il suo cofano spiovente e i fari sporgenti. Lateralmente, i finestrini stretti e le maniglie delle porte a filo sono particolarmente evidenti. La purezza del design sembra nascere naturalmente.

Dal classico si passa al più sorprendente: all’altezza della linea del tetto arretrata, le superfici vetrate sono assenti. È qui che risiede l’unicità della Polestar 4: semplicemente non ha il lunotto posteriore! Un dettaglio curioso che sicuramente dovrà essere approvato in alcuni mercati.

Una moltitudine di materiali a bordo

Per compensare l’evidente perdita di luce, il SUV è dotato di un ampio tetto panoramico che si estende fino ai sedili posteriori. E per quanto riguarda la vista posteriore, la soluzione non è nuova, dato che la Polestar 4 integrerà una telecamera ad alta definizione che sostituirà lo specchietto interno. Passiamo agli interni, dove l’elegante abitacolo della vettura è realizzato con poliestere riciclato, reti da pesca e fibra di pino.

Il quadro strumenti da 10,2 pollici è completato da un grande schermo touchscreen da 15,4 pollici che ospita il sistema di infotainment Android Automotive presente nella Polestar 2. Gli ormai immancabili aggiornamenti remoti sono presenti, così come l’infinita collezione di aiuti alla guida. Parleremo soprattutto delle opzioni meccaniche offerte dalla Polestar 4, perché sotto il cofano si parla di tutto!

La Polestar più potente

La versione base beneficia di un motore elettrico da 272 CV. Abbinato a una batteria da 94 kWh, questo modello ha un’autonomia di 600 km. La potenza di ricarica raggiunge i 200 kW, sufficienti a coprire l’80% della batteria in 20 minuti. La variante top di gamma combina due macchine elettriche con una potenza totale di 544 CV.

Con un tempo da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi, la Polestar 4 diventa il modello di serie più veloce mai prodotto dal marchio. Il SUV coupé sarà lanciato in Europa nel 2024. I prezzi sono attualmente sconosciuti.

