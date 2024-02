Le auto di Casper Ruud, quali vetture guida il tennista norvegese ex numero 2 al mondo?

Casper Ruud è stato uno dei migliori tennisti degli ultimi anni, ha raggiunto nel 2022 la seconda posizione del seeding mondiale avvicinandosi a Nole Djokovic. In questo ultimo periodo sta faticando ed è finito al di fuori della top 10. In questo articolo analizziamo il suo garage e le auto di cui è proprietario.

Le auto di Casper Ruud

Casper Ruud nel corso della sua carriera ha dimostrato attraverso i propri social la passione per le automobili. Non perde infatti occasione per farsi fotografare a bordo delle vetture che ha acquistato.

Si tratta di vetture di alta fascia che può tranquillamente permettersi visto i guadagni ottenuti e che sta ottenendo nella sua carriera da giocatore professionista.

La prima di cui vale la pena parlare è una Range Rover il modello è sconosciuto anche se è auspicabile si tratti di una Sport HSE la top di gamma di questo modello capace di coniugare prestazioni di alto livello con la trazione integrale che la rende perfetta per ogni terreno.

La seconda è un’Audi anche qui il modello è sconosciuto ma di sicuro sarà una griffata RS ovvero la versione più sportiva che la casa tedesca fa per ogni modello presente nella gamma. Le più apprezzate sono le RS6 ovvero la versione sportiva in variante station-wagon con una potenza di oltre 600 cavalli.

La terza ed ultima è una Porsche, marchio di cui Ruud è stato ambassador, quindi poteva entrarne in possesso con sconti importanti dato che utilizzandola dava lustro all’immagine del brand. Purtroppo anche qui non si sa per che modello abbia optato, di sicuro l’auto sarà veloce.

Dal 2024 ambassador Renault

Dall’inizio di quest’anno Ruud è diventato brand ambassador per Renault Norvegia. Ha quindi interrotto il rapporto di collaborazione con Porsche passando alla casa francese.

La firma è davvero recente, di conseguenza non si sa ancora che macchina abbia deciso di prendere. I prossimi mesi potranno chiarire questo dubbio qualora egli decida di mostrarla ai propri followers tramite i social.