Porsche prepara un grande SUV elettrico: tutti i dettagli

Mentre la nuova Macan elettrica non è ancora nelle concessionarie, Porsche parla già del prossimo SUV elettrico. Durante una conferenza dedicata agli investitori, Oliver Blume, capo dell’azienda tedesca, ha confermato l’arrivo di un secondo SUV 100% elettrico nella gamma Porsche.

Sarà collocata al vertice della gamma, sopra la Cayenne.

Porsche prepara un grande SUV elettrico

Questo veicolo sarà assemblato nello stabilimento di Lipsia. La data di uscita non è stata annunciata, ma dovrebbe essere intorno al 2025. Oliver Blume ha dichiarato: “Con questo nuovo modello, possiamo rafforzare la nostra posizione nel segmento premium. In particolare, stiamo puntando sui segmenti a più alto margine e intendiamo sfruttare nuove opportunità di vendita”.

Come altri marchi già specializzati nel segmento premium, come Mercedes, Porsche vuole rafforzare la propria posizione nel segmento hyperluxury…

e quindi diventare sempre più redditizia. Porsche è già uno dei marchi più redditizi e punta quest’anno a un fatturato di 38-39 miliardi di euro e a un margine operativo del 17-18%. Poi vuole raggiungere il 20%!

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha un vantaggio che riconosce senza problemi: l’appartenenza al gruppo Volkswagen, che le consente di realizzare economie di scala. I componenti meccanici sono condivisi con altre etichette del gruppo. Tuttavia, il costruttore non ha detto nulla sulla base e sui motori previsti per questo super SUV.

Prima del lancio di questo nuovo veicolo, Porsche sta preparando una Macan elettrica. Ma questa sta subendo un forte ritardo, a causa di problemi nello sviluppo del software con la filiale Cariad.

Promessa per il 2021, poi per il 2022, questa Macan non sarà lanciata prima dell’inizio del 2024!