Porsche: un futuro SUV elettrico a 7 posti che sarà “molto poco Porsche”

L’elettrificazione di Porsche, dopo la Taycan, includerà una Macan a emissioni zero, ma arriverà anche un nuovo SUV elettrico. Sarà un modello completamente nuovo aggiunto alla gamma.

In arrivo un futuro SUV elettrico Porsche a 7 posti

Per il momento si tratta del progetto K1, un SUV elettrico con tre file di sedili.

Ciò significa che le tre file possono ospitare sette persone. In termini di dimensioni, questo modello sarà più grande della Cayenne. Di conseguenza, dovrebbe essere il nuovo top di gamma assoluto di Porsche, ad eccezione delle auto sportive.

Una persona che l’ha vista descrive la K1 come “un nuovo stile di veicolo, metà berlina e metà crossover”. Questa persona descrive il veicolo come “elegante”. Un’altra persona che l’ha visto, o almeno il suo design, lo descrive come “molto poco Porsche”.

Un’opzione è un design che segue i codici di veicoli come la Citroën C5X, con una piattaforma rialzata e un aspetto che tende alla tenuta. L’altra opzione è un design radicale basato su concept elettrici già visti. La risposta è ancora lontana: il modello dovrebbe arrivare nel 2026.

Porsche Macan Elettrica: design sportivo o idea tutta nuova?

La base della versione elettrificata di Macan sarà la medesima anche per il suv di categoria superiore. Nella testa dei tecnici Porsche l’idea potrebbe essere quella di non creare un design puramente sportivo ma, anzi, esso potrebbe essere maggiormente rivolto al settore del lusso.

Altra idea affascinante potrebbe essere quella di un suv di tipo fastback con un’estetica da Coupè come si è potuto già vedere su Mustang Mach-E.

Tutto questo è da analizzare nell’ottica futura del marchio di Zuffenhausen chemolto probabilmente punterà maggiormente a fornire alto valore costruttivo per i propri veicoli rispetto a grandi numeri di vendita.