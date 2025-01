Il debutto di Ai Ogura e la conferma di Raul Fernandez

Oggi, il team Trackhouse Aprilia ha ufficialmente presentato le sue moto RSGP per la stagione MotoGP 2025. I piloti scelti per questa avventura sono il confermato Raul Fernandez e il debuttante Ai Ogura, fresco vincitore del titolo in Moto2. Ogura, proveniente dal programma Honda, ha trovato la sua nuova casa in Aprilia, pronto a sfidare i migliori nella classe regina.

Un evento congiunto tra MotoGP e Nascar

La presentazione si è svolta in un formato innovativo, unendo i team di MotoGP e Nascar, riflettendo l’approccio dinamico del team Trackhouse. Davide Brivio, manager di grande esperienza, ha preso le redini del progetto MotoGP, tornando nel paddock dopo un’importante esperienza in Formula 1 con Alpine. Brivio ha già dimostrato il suo valore vincendo con Yamaha e Suzuki, e ora punta a portare il team Trackhouse a nuovi traguardi.

Il talento di Raul Fernandez e la sfida di Ai Ogura

Raul Fernandez, considerato un talento cristallino, si prepara ad affrontare la sua quarta stagione in MotoGP. Nel 2024, ha dimostrato il suo potenziale, sfiorando la vittoria nella Sprint di Barcellona. Dall’altra parte, Ai Ogura, uno dei tre debuttanti della stagione, si contenderà il titolo di rookie of the year con il suo rivale spagnolo Fermin Aldeguer. La competizione tra i due esordienti promette di essere avvincente, soprattutto dopo il duello già vissuto in Moto2.

Attesa per la presentazione ufficiale di Aprilia

Tra poche ore, i riflettori si sposteranno sul team ufficiale Aprilia, che presenterà le RSGP 2025 del campione del mondo Jorge Martin e di Marco Bezzecchi. Sarà un momento cruciale, in cui Martin potrebbe finalmente rivelare quale numero utilizzerà nella nuova stagione, se il prestigioso numero #1 o il suo consueto #89. La tensione cresce mentre il mondo della MotoGP attende con ansia di vedere i nuovi colori e le nuove strategie dei team.