Curiosi di sapere quali siano le auto di Adriano Celentano? Ebbene, non ci crederete mai! Siamo abituati a vedere le star della musica (e non solo) circondate da vetture che trasudano lusso da tutti i pori (o da tutti i filtri?).

Il cantante italiano più amato di sempre, però, ha scelto un’unica creatura con cui condividere il resto della sua vita. Potremmo definirla una vera e propria vecchietta, ma che in realtà ha sotto il cofano un motore rombante da far paura.

Nonostante ciò, Celentano non ha mai avuto particolari pretese e nel suo garage è presente sempre e solo lei. Curiosi di saperne di più? Ve lo sveliamo nel prossimo paragrafo.

Le auto di Adriano Celentano: i modelli del cantante

Come anticipato prima, il Molleggiato possiede la stessa auto dal… 1995! Si tratta di una vera e propria vecchietta che ha condiviso gran parte della sua vita con il cantante. Di quale auto stiamo parlando? Ebbene, di una Mercedes s600.

Ma come ha fatto un’auto così datata a circolare ancora sulle nostre strade? In effetti, si tratta di una Euro 1, quindi non è particolarmente semplice poterla guidare con le norme attuali. Tuttavia, Celentano non la guida così spesso (sebbene abbia deciso di continuare a conservarla come un gioiellino).

All’epoca era una vera e propria creatura potente. Sotto il suo cofano si trova un motore da ben 400 cavalli e una cilindrata pari a 6000.

Insomma, una vecchietta cresciuta decisamente bene e che ha fatto divertire il suo proprietario nell’epoca d’oro!

Stentiamo ancora a credere che quest’auto sia così anziana. Eppure, si sa: alcuni amori sono destinati a non finire…

LEGGI ANCHE: