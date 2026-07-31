Ducati compie 100 anni: le moto che hanno fatto la storia

Ducati festeggia 100 anni con un museo diffuso a Bologna e un'offerta di acquisto da parte di una società italiana. Scopri le moto iconiche che hanno segnato la storia del marchio.

Ducati, nome sinonimo di eccellenza motociclistica, celebra un secolo di storia con un patrimonio di innovazioni tecniche e modelli iconici. Nata a Borgo Panigale, l’azienda ha saputo conquistare il cuore degli appassionati con soluzioni tecniche rivoluzionarie e successi sportivi indimenticabili.

In occasione del centenario, ripercorriamo cinque modelli che hanno definito l’identità del marchio, oltre a esplorare le celebrazioni in corso a Bologna e le possibili novità societarie.

Le moto che hanno fatto la storia di Ducati

Ducati ha segnato la storia del motociclismo con modelli che hanno rivoluzionato il settore. Tra questi, la Ducati 125 GP Desmo progettata da Fabio Taglioni nel 1956, introdusse la distribuzione desmodromica, una tecnologia che avrebbe caratterizzato il marchio per decenni. Questo modello, con il suo monocilindrico da 124,6 cc e un telaio in tubi d’acciaio, raggiungeva prestazioni impressionanti per l’epoca, con una velocità massima di quasi 190 km/h.

L’eredità della desmodromica

La Ducati 125 GP Desmo non solo dominò le piste, ma lasciò un’eredità tecnica duratura. La distribuzione desmodromica, con il suo schema trialbero, superò i limiti delle molle tradizionali, permettendo prestazioni elevate anche a regimi di rotazione estremi. Questo innovativo sistema di distribuzione divenne un marchio di fabbrica di Ducati, distinguendola dai concorrenti.

La nascita di un’icona: la Ducati Scrambler

Nel 1962, Ducati rispose alla crescente popolarità delle scrambler negli Stati Uniti con la Ducati Scrambler una moto polivalente pensata per strada e fuoristrada. La prima generazione, basata sui motori a ‘carter stretti’, fu presto affiancata da una versione più potente con il monocilindrico a ‘carter larghi’. Con il suo serbatoio cromato e il motore in vista, la Scrambler divenne un’icona di stile e libertà.

L’evoluzione della Scrambler

Negli anni, la Scrambler subì numerosi aggiornamenti, tra cui l’introduzione del cambio a cinque rapporti e l’accensione elettronica. La sua produzione continuò fino al 1975, con oltre 30.000 esemplari venduti. La Scrambler non fu solo un successo commerciale, ma anche un simbolo di un modo più libero e informale di vivere la moto.

L’era moderna: la Ducati 851 e la Monster 900

Negli anni ’80, Ducati intraprese un percorso di rinnovamento con la Ducati 851 una sportiva moderna che introdusse il bicilindrico a L con distribuzione desmodromica e raffreddamento a liquido. Questo modello, sviluppato da Massimo Bordi, pose le basi per le future 888 e 916. La 851 non solo migliorò le prestazioni, ma portò Ducati al primo titolo mondiale Superbike nel 1990 con Raymond Roche.

La rivoluzione della Monster

Nel 1993, Ducati presentò la Monster 900 una naked che rivoluzionò il concetto di moto stradale. Progettata da Miguel Galluzzi, la Monster esibiva un telaio a traliccio e un motore bicilindrico a L, con un design che lasciava esposti i componenti meccanici. Questo approccio innovativo stabilì i riferimenti per un intero segmento di mercato, ispirando numerose imitazioni.

Celebrazioni del centenario a Bologna

Per festeggiare i 100 anni, Ducati ha trasformato Bologna in un grande museo diffuso. Dal 5 settembre al 5 ottobre, cinque luoghi simbolo della città ospiteranno mostre fotografiche, esposizioni di moto d’epoca e modelli contemporanei. Tra questi, Salaborsa, Palazzo Pepoli, la Galleria Cavour, Palazzo Boncompagni e lo Stadio Renato Dall’Ara.

Un percorso tra storia e innovazione

Ogni sede espositiva racconta un capitolo della storia di Ducati. Salaborsa, ad esempio, ospita fotografie di Giovanni De Sandre e la Superleggera V4 Centenario. Palazzo Pepoli mette in dialogo la memoria del marchio con quella di Bologna, mentre la Galleria Cavour è dedicata al processo creativo e al design. Palazzo Boncompagni ospita la Collezione 100, con modelli in edizione limitata ispirati a momenti iconici del marchio.

Il futuro di Ducati: un possibile ritorno italiano

Mentre Ducati celebra il suo centenario, una società italiana, Patritalia S.p.A., ha avanzato un’offerta per acquistare il 100% delle quote del marchio dal Gruppo Volkswagen. L’obiettivo è riportare Ducati sotto controllo italiano, dopo anni di proprietà straniera. Il Gruppo Volkswagen, tuttavia, mantiene il massimo riserbo sulla questione.

La missione di Patritalia

Manuel Ros, fondatore di Patritalia, ha dichiarato che l’obiettivo è ‘riportare a casa’ le aziende iconiche attualmente in mano a gruppi esteri. Se l’offerta sarà accettata, Ducati potrebbe tornare a essere completamente italiana, un evento che segnerebbe una nuova era per il marchio.