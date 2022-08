Audi sta procedendo con la preparazione dei suoi SUV elettrici che, non a caso, saranno disponibili in due versioni: la Q6 e-tron e la Q6 Sportback, come l’attuale e-tron Quattro, che non dovrebbe avere subito una progenie in quanto questa Q6 ne prenderà in un certo senso il posto.

Ma non va confuso con l’altro Q6, attualmente commercializzato in Cina, che è rigorosamente termico.

Q6 e-tron e Q6 e-tron Sportback: i primi SUV elettrici “RS”?

A differenza della Quattro, la Q6 e-tron potrebbe avere una versione RS con oltre 600 CV. Almeno così si dice per questi mostri dalle proporzioni impressionanti che ospiteranno pacchi batteria di notevole capacità. Il premio è sempre il premio, sia che si tratti di una macchina a benzina che di una elettrica.

Dal punto di vista estetico, non dovrebbero esserci sorprese, poiché questi due modelli saranno tra i primi a ispirarsi al nuovo stile Audi, ripreso in recenti concept come la A6 e-tron, con fari anteriori iper-trasparenti e una griglia ancora più generosa. La versione Sportback adotta la caratteristica linea del tetto arretrata già vista su molti modelli Audi (Q3 Sportback, Q5 Sportback, e-tron Sportback e persino Q8).