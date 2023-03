La versione finale della Qiantu K50, con il logo della libellula, è stata presentata al Salone di Pechino. Il lancio ufficiale avvenne nell’agosto successivo.

Il produttore sognava già di diventare uno dei principali attori del mercato e stava progettando una serie di modelli elettrici, tutti con uno stile piuttosto caratteristico. Un anno dopo, il piccolo costruttore cinese sogna l’America, firmando un accordo per la produzione locale con Mullen.

Ma l’ambizione non è tutto e Qiantu viene presto annoverata tra le aziende cinesi vittime della pandemia del 2020. Ma non è del tutto morta, visto che l’anno scorso ha fatto notizia presentando la piccola coupé K20.

Ora è la sportiva K50 che torna a far parlare di sé. Ed è sempre grazie a Mullen, che ha finalmente risolto la sua controversia con l’azienda cinese, dietro il pagamento di 6 milioni di dollari.

Qiantu K50: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Il nuovo accordo va un po’ oltre quello stipulato nel 2019, che prevedeva semplicemente la produzione CKD della K50 presso Mullen in California. D’ora in poi, il produttore americano avrà tutti i diritti sul veicolo per il Nord e il Sud America. In cambio, continuerà a pagare a Qiantu 1.200 dollari per ogni veicolo venduto, per 5 anni.

Si parla ancora di produzione CKD, con un impegno per un numero minimo, non comunicato. D’altra parte, si tratterà di un’evoluzione della K50 rivista per essere venduta con il nome di Mullen GT o GTRS. L’evoluzione sarà stilistica, come mostra l’illustrazione della vettura grigia: fiancate semplificate, nuovo paraurti anteriore… Ma non è tutto, perché anche la parte meccanica dovrebbe cambiare in profondità.

La K50 era una vettura sportiva con 320 kW / 680 Nm, due motori identici, una velocità massima di 200 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 4,6 secondi. Mullen intende trasformarla in una supercar con un tempo da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) inferiore a 2 secondi e una velocità massima superiore a 320 km/h. Non si sa nulla della batteria. Il modello originale aveva un pacco da 78,8 kWh.

