Le candelette sono molto importanti per mettere in moto correttamente un motore diesel. Può capitare che si brucino, quanto costo sostituirle tutte.

I motori a gasolio hanno delle candelette a differenza dei motori alimentati a benzina. Esse hanno una specifica funzione. Sono molto utili quando il motore è freddo.

Come il nome delle stesse ci suggerisce sono un componente che svolge una funzione simile a quella delle tradizionali candele. La loro posizione è posta in vicinanza degli iniettori del carburante. La funzione è quella di riscaldare il gasolio in modo da aiutare l’accensione del combustibile.

Quando e quanto costa cambiarle

In genere se l’autoveicolo non ha problemi ad avviarsi allora non sono da sostituire. Servono in fase di accensione e quindi anomalie in questa fase possono essere ricondotte alle candelette. Possono durare anche per 100.000 chilometri o più. C’è una spia che ci segnala quando una delle candelette è bruciata.

Il consiglio è di cambiarle tutte insieme perché così si può evitare uno squilibrio nell’accensione dei vari cilindri. Si risparmia anche in manodopera farlo in una soluzione unica. Sarà difficile sostituirle da soli in quanto la loro posizione non è agevole e ci voglio gli attrezzi adatti.

La sostituzione fai da te in casa è possibile con un kit apposito che si trova comodamente on line a da rivenditori specializzati in ricambistica auto. Se non avete manualità o non vi fate del fai da te potete portarla semplicemente in un’officina. Non disperate il prezzo da pagare non sarà altissimo.

Il costo di ogni singola candeletta si aggira sulla decina di euro. A seconda del modello possono essere più economiche o leggermente più care. La spesa media è sui 15 euro. Portando l’auto presso la rete ufficiale, il costo delle candelette e della loro sostituzione si può aggirare intorno al centinaio di euro. In sè l’operazione richiede non molto tempo ma il prezzo della manodopera può parzialmente influire sul conto finale. Come funzionano

Esse prendono l’elettricità tramite il normale impianto elettrico dell’auto. In questo modo si riscaldano e lo fanno anche in fretta. Esse hanno il compito di portare alla giusta temperatura la camera di combustione, dato che l’avviamento di un motore diesel avviene per autoaccensione, quindi è necessario portare calore aggiuntivo. Le candelette di preriscaldo servono dunque a preparare le corrette condizioni termiche per avere la combustione spontanea della miscela aria-carburante.

In rete si trovano diversi tipi di candelette ma ciò che importa è innanzitutto il passo del filetto di montaggio. E’ inutile prendere una candeletta che poi non è possibile il suo montaggio per una differente filettatura.





Per risparmiare qualcosa ci si può rivolgere a centri specializzati in manutenzioni, come ad esempio Bosch Car Service, A Posto, Midas e simili. Sono professionali e l’operazione non è complicata. Inoltre Bosch produce anche candelette proprie di ottima fattura. Altre candelette di ottima marca sono le NGK.

Ricordiamo che su Amazon si possono acquistare le candelette diesel. Di seguito i migliori prodotti