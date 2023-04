Il Nord America è la terra dei pick-up dalle dimensioni XXL e dalla potenza esagerata. Contro ogni previsione, questi veicoli utilitari, apprezzati dai puristi, sono ora disponibili uno per uno in versione elettrica e stanno combattendo una battaglia unica al mondo.

Mentre il Cybertruck di Tesla non è ancora arrivato, i produttori tradizionali non hanno perso tempo. Ora è il turno di RAM, del gruppo Stellentis, che ha presentato il 1500 REV.

RAM 1500 REV: caratteristiche, batteria, autonomia

Per farsi spazio in mezzo a tutta questa bellezza, ha dovuto presentare una scheda tecnica superlativa. Grande, pesante, straripante. Ed è quello che fa il RAM 1500 REV, con una batteria da 229 kWh e un’autonomia EPA di 805 km. A cosa serve? Per un’autonomia confortevole con un gancio pesante da tirare.

Questa unità funziona su una rete a 800 V. Ciò consente, tra l’altro, di ottenere una potenza di carica di picco di 350 kW. Ciò gli consente di recuperare quasi 180 km in 10 minuti. Ma sarebbe più interessante conoscere il tempo di ricarica finale, dato che le distanze indicate corrispondono sicuramente a un ciclo di guida favorevole. Non sorprende che la batteria serva anche come riserva di energia per vari dispositivi esterni, con prese da 7,4 kW nella parte posteriore e da 3,6 kW in quella anteriore.

Il RAM 1500 REV è alimentato da due motori elettrici con una potenza totale di 654 CV e 840 Nm di coppia. Ciò gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Ma soprattutto, gli permette di trainare fino a 6,3 tonnellate, oltre a un carico utile massimo di 1,2 tonnellate. Questo pick-up arriverà sulle strade americane alla fine del 2024. Probabilmente sarà seguito dalla versione XR con range extender, che promette di portare l’autonomia totale ancora più in là!

