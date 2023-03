La Sport è tornata per la terza generazione nella veste ibrida plug-in, mescolando abilmente i generi della grande Range Rover e delle altre Evoque e Velar. Le misure della Sport sono ancora impressionanti, con una lunghezza di 4,96 m, un’altezza di 1,82 m e, soprattutto, un’altezza di 2,21 m con gli specchietti ripiegati.

Dimensioni che non accennano a diminuire e che confermano che questo colosso non è mai stato, ieri come oggi, pensato per gli angoli stretti del Vecchio Continente.

Range Rover Sport ibrida plug-in: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Questo senso di eccesso si riflette anche nelle ruote. La Sport può essere equipaggiata con cerchi da 23 pollici di serie o come optional, a seconda del livello di allestimento. Dopo aver letto la scheda tecnica, ci si ferma stupiti di fronte alla linea del peso. Secondo i dati di omologazione, la Range Sport P510e pesa… 2.810 kg! Un’enormità di chilogrammi contro la storia, ma che è visibile a bordo.

La disposizione dell’abitacolo è convenzionale, con l’immancabile grande schermo touch screen multiuso (13,1 pollici) collocato al centro di una console che è comunque diversa da quella della Range Rover – l’unico modo per distinguerle davvero.

Ma tra le finiture, l’infinita lista di equipaggiamenti – tra cui un sistema di riduzione del rumore di tipo aeronautico – e la qualità dei materiali, come le maniglie delle porte in alluminio, il cliente più esigente avrà la soddisfazione di vedere dove ha messo i suoi euro.

Batteria enorme per una lunga autonomia elettrica

Questa Sport è offerta in versione ibrida ricaricabile da 440 o 510 CV, due motori che dovrebbero facilmente rappresentare il grosso delle vendite. Per la P510 possiamo addirittura parlare di una super-PHEV. Infatti, al di là dell’elevata potenza derivante dal connubio tra un motore a benzina a 6 cilindri in linea e il blocco elettrico da 105 kW, la Range Sport promette oltre 100 km di autonomia in modalità a emissioni zero.

Per raggiungere questo obiettivo, dispone di una batteria da 38,2 kWh, grande quasi quanto quella di una Renault Zoe del 2013…

