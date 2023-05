Renault 4ever Trophy: un nuovo look storico per la 4L elettrica

Volvo Trucks non si accontenta, investendo sia nei camion elettrici a batteria che in quelli a celle a combustibile.

La Mini Cooper SE Cabriolet è una delle prime auto che vi permette di godervi i grandi spazi aperti in silenzio.

Nell’affrontare la Mercedes-AMG EQS 53, Brabus si è concentrato sull’aerodinamica e sull’autonomia, non sulla potenza.

Quando si effettua una svolta in auto, non si dovrebbe sentire alcun rumore dal volante. In caso contrario, potrebbe esserci un problema con le sospensioni e lo sterzo dell’auto.