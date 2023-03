In questo articolo ci concentreremo sulla Renault Austral 130 CV. Sostituire con successo la Kadjar è una missione importante per Renault, tanto che le vendite della rivale Peugeot 3008 avevano messo il SUV sotto il silenziatore. Non che la Kadjar fosse una cattiva auto, ma la sua mancanza di fascino, sia all’esterno che a bordo, era uno svantaggio importante rispetto alla fiammeggiante Sochaux. Un carattere che era presente anche nella guida.

Mentre la rottura con la Kadjar non sembra essere completa sulla carrozzeria, la nuova Renault Austral taglia definitivamente i ponti con il suo predecessore non appena si apre la porta. Torna la sorprendente plancia inaugurata dalla Mégane elettrica. Presenta due grandi schermi, uno da 12,3 pollici per i contatori e un altro verticale da 12 pollici per il sistema di infotainment (9 pollici solo per l’allestimento base Equilibre) con una bella definizione, l’insieme dovrebbe avere un effetto piacevole come l’i-Cockpit della rivale Peugeot 3008.

In termini di qualità percepita, i più esigenti noteranno il contrasto tra le plastiche morbide e il tessuto della parte superiore e i materiali più essenziali della parte inferiore.

Renault Austral 130 CV: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Un sistema multimediale ultramoderno

Funzionante come la maggior parte degli smartphone basati su Android, il pannello multimediale è facile da usare sia con la punta delle dita che con la voce, con un potente controllo vocale per non distogliere lo sguardo dalla strada. Se a ciò si aggiungono i pulsanti reali per il controllo del clima, questa Renault Austral ha un’ottima ergonomia.

Resta il fatto che questa Renault Austral è piacevole da vivere e ha una vera praticità. C’è molto spazio per riporre i bagagli (portabicchieri, box tra i sedili anteriori, caricabatterie a induzione in fondo alla console, cassetti delle porte…) e, cosa importante per le famiglie, spazio.

Grazie ai suoi 4,51 m (4,45 m per il suo predecessore e per la 3008), la Renault Austral offre uno spazio posteriore più che sufficiente per adolescenti o adulti di grandi dimensioni, mentre il bagagliaio è in grado di contenere 320 dm3 di bagagli nonostante la presenza di una ruota di scorta opzionale. Questo volume può essere aumentato fino a 400 dm3 se necessario, spostando in avanti di 16 cm il sedile a panca scorrevole 1/3-2/3, una caratteristica pratica non così comune nella categoria ma, purtroppo, non disponibile sull’allestimento base.

Prestazioni

In ogni caso, questa Renault Austral garantisce viaggi lunghi e senza fatica grazie a una rumorosità stradale e meccanica ben controllata. Il livello di rumorosità molto basso – 68 dBA a 130 km/h – può essere attribuito anche a una sesta marcia molto lunga – solo 2.000 giri/min a 100 km/h – che ha un effetto sull’accelerazione. Il nuovissimo 3 cilindri 1.2 della Casa francese dichiara 130 CV e 230 Nm di coppia disponibili da 1.750 a 3.500 giri/min, cioè cifre molto buone per la sua cilindrata.

Questo nonostante una micro-ibridazione – un velocissimo e silenzioso starter-alternatore da 48 V per la funzione Stop & Start – che lo rafforza ai bassi regimi.

