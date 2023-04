Il 2023 sarà un anno importante per Renault con l’arrivo di due importanti restyling e, logicamente, la presentazione della nuova R5 elettrica. Inoltre, sono in programma altri due nuovi modelli, come la Austral Coupé e una Captur lunga prevista per il 2024.

Saranno mesi intensi per la casa automobilistica a forma di diamante, soprattutto perché non mancheranno i lifting di metà carriera per il suo segmento B, che sta lottando contro i modelli Peugeot. La Clio e la Captur avranno quindi una rivincita da prendersi, ed entrambe avranno un frontale tutto nuovo che cambierà radicalmente l’attuale design saggio e morbido.

Nota: l’immagine di copertina è temporanea, in attesa di essere sostituita da foto ufficiali.

Renault Captur 2023: prime informazioni del restyling

Nuova firma luminosa

Il “tocco” del nuovo capo designer, Gilles Vidal, sarà visibile per la prima volta su un modello di serie della gamma Renault. L’ex responsabile dello stile della Peugeot 3008 ha già lavorato sulla concept Scénic, che dà un’idea molto precisa di ciò che vedremo sulle Captur e Clio restyling.

I fasci LED uncinati agli angoli del paraurti anteriore e le nuove luci saranno integrati in una griglia più decisa, con linee più strette e angoli più netti. Le nervature contrastano lo stile morbido della Captur e della Clio, a cui mancava un po’ di spigolosità. Anche il posteriore della Captur riceverà alcuni aggiornamenti, anche se sembrano meno importanti rispetto al frontale.

A bordo e sotto il cofano, i cambiamenti dovrebbero essere molto meno importanti. Renault continuerà ovviamente a utilizzare il motore E-Tech che ha avuto successo sul crossover urbano, così come il motore 1.3 a benzina che vivrà i suoi ultimi anni. Poiché Renault non ha ancora confermato nulla, l’ibrido ricaricabile sarà logicamente mantenuto, anche se questa variante non è la più accessibile né la più venduta.

