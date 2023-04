Rider è il marchio dell’azienda specializzata nella vendita di due ruote elettriche, Go2Roues, e finora si è presentato con i suoi scooter elettrici, come il Rider 5000 dallo stile retrò. Ora il marchio si dedica alle moto elettriche con la sportiva SR8 (senza alcuna relazione con la SR8 e il suo V8 che sviluppa 380 CV per 650 kg).

Rider SR8: caratteristiche, design, motore, dimensioni

Con la sua carenatura aggressiva, la SR8 si presenta come una moto elettrica equivalente a una 125cc. Ma mentre molte moto di questo tipo hanno una velocità massima limitata, la SR8 promette una velocità massima di 150 km/h.

Per raggiungere questo obiettivo, la SR8 si affida a un motore alla ruota posteriore sviluppato da QS Motor.

Questa unità a trasmissione diretta eroga una potenza nominale di 8 kW, una potenza di picco di 11 kW e una coppia di 148 Nm. La potenza disponibile può essere regolata attraverso le tre modalità di guida. È disponibile anche la retromarcia.

La batteria agli ioni di litio da 72V 102Ah è fissa e montata in basso nel telaio per mantenere basso il baricentro. Secondo il produttore, questa batteria garantisce fino a 160 km di autonomia in città e 120 km in condizioni miste.

Ricarica e dimensioni

La SR8 può essere ricaricata in circa dieci ore tramite una presa domestica da 220 V, ma la SR8 dispone anche di una presa di tipo 2 sotto il tappo del finto serbatoio. Presso un punto di ricarica rapida, è possibile fare il pieno di elettricità in cinque ore e mezza o passare dal 20 all’80% in quattro ore.

Per quanto riguarda il telaio, la SR8 è dotata di una forcella a steli rovesciati regolabile e di un ammortizzatore posteriore a gas. I freni sono basati su due grandi dischi con pinze radiali e ABS. L’altezza della sella è di 820 mm e il peso è di 175 kg in ordine di marcia. La dotazione tecnologica si conclude con un tachimetro digitale.

LEGGI ANCHE: