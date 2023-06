La Ducati Monster riceve un restyling. Vincitrice del Campionato Mondiale Superbike con Alvaro Bautista e della MotoGP con Francesco Bagnaia la scorsa stagione, e molto dominante in queste due stesse competizioni quest’anno, la Ducati non sembra chiaramente orientata verso una stagione bianca.

È un colore che si adatta piuttosto bene ai suoi prodotti. Dopo la SuperSport 950 S Stripe, è ora la volta della roadster di media cilindrata a ricevere un restyling.

Roadster Ducati Monster 2024: caratteristiche, design, motore

La Casa di Borgo Panigale ha deciso di dare alla sua Monster un nuovo trattamento Iceberg White. Dopo il tradizionale rosso, la roadster sfoggia ora una livrea bianca sul parafango anteriore, sul serbatoio e sulla copertura della fibbia posteriore, mentre le selle del pilota e del passeggero sono rosse. La Ducati Monster Plus presenta anche una verniciatura bianca sul parabrezza e sul coprisella.

Dal punto di vista tecnico, la Monster è stata completamente rivista due anni fa, con l’aggiunta di un bicilindrico a L di 11° Testastretta da 937 cc, in grado di erogare 111 CV e 93 Nm, e soprattutto con l’abbandono dello storico telaio tubolare a traliccio in acciaio per un più moderno e sportivo elemento perimetrale in alluminio.

Sebbene questo cambiamento possa aver offeso i puristi, ha portato a significativi miglioramenti di peso, con la roadster ora più leggera di 188 kg in ordine di marcia, oltre a un pacchetto elettronico migliorato, che comprende un cambio bidirezionale di serie, ABS in curva, controllo di trazione e anti-wheeling.

